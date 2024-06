"Il voto non è necessario". Si tratta ancora sulle nomine. Cosa sta accadendo a Bruxelles

Ascolta ora 00:00 00:00

Cena con nomine questa sera a Bruxelles tra i leader dei 27 Paesi. Dopo aver discusso per tutto il pomeriggio di temi come Ucraina, Medio Oriente e Sicurezza e Difesa, l'ultimo punto è stato lasciato per la sera, quando attovagliati a un tavolo i leader cercheranno di trovare un accordo definitivo. " Nessuno ha detto che ci sarà una votazione. Ci deve essere una discussione. Poi il presidente valuterà se ce n'è bisogno. Ma normalmente non è necessario, si può procedere per consenso ", ha reso noto una fonte Ue in merito al dibattito sui top jobs al vertice in corso a Bruxelles. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel terrà conto della situazione e deciderà il da farsi a seconda del "clima" in sala.

Una fonte europea ha riferito che Giorgia Meloni, durante tutto l'incontro, ha avuto un " atteggiamento molto costruttivo " nella discussione al Consiglio europeo e ha " proposto alcuni

che sono stati apprezzati dagli altri leader". L'ennesima smentita alle ricostruzioni fantasiose delle opposizioni italiane che, non è un mistero, brigano per convincere i loro alleati europei a isolare Meloni.