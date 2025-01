Eurovision parla già italiano con la Hunziker sul palco

Ascolta ora 00:00 00:00

Gerry Scotti a Sanremo. Michelle Hunziker (foto) presentatrice dell'Eurovision Song Contest, che - in parte - è il proseguimento del Festival stesso, visto che di diritto il vincitore della kermesse ligure rappresenta l'Italia. Insomma, pezzi importanti di Mediaset in trasloco momentaneo per aiutare la Rai e sostenere la musica italiana. Se per Gerry non c'è ancora l'ufficialità (ma le indiscrezioni ribadiscono la sua possibile presenza come co-conduttore accanto a Carlo Conti la prima sera del 10 febbraio all'Ariston), invece per Michelle l'annuncio è stato fatto ieri dall'emittente svizzera Srg Ssr. Al canale è affidato lo show perché lo organizza il Paese il cui rappresentante ha vinto l'edizione precedente: è stato Nemo con la canzone The Code. La Hunziker presenterà la finale dell'appuntamento musicale più importante d'Europa, in cui si sfidano i Paesi del continente più delle aggiunte (come Israele), insieme a Hazel Brugger e Sandra Studer sabato 17 maggio al St. Jakobshalle di Basilea. Le due colleghe presenteranno anche la prima semifinale del 13 maggio e la seconda semifinale del 15 maggio. Tutti e tre si vedranno sulla Rai.

Non stupisce che la showgirl di Canale 5 (che ha guidato tantissimi programmi musicali) sia stata scelta dall'emittente elvetica essendo lei nata a Sorengo, nel Canton Ticino ed essendo un volto notissimo in Svizzera nonché in Germania. Il canale Srg Ssr la spiegato che la scelta del trio di conduttrici simboleggia i valori che definirebbero la Svizzera: apertura, diversità, multilinguismo e senso di unione. «A maggio, il trio di conduttrici non solo cercherà di celebrare la diversità dell'Europa si legge in una nota ma anche di portare sul palco i veri valori e lo spirito della Svizzera, un Paese noto per la sua apertura, integrazione e comunità». Insomma, un tentativo di messaggio di distensione, in ricordo anche delle polemiche accese dello scorso anno per la presenza di Israele al concorso nel mezzo del conflitto a Gaza.

Sandra Studer, una delle due compagne di viaggio della Hunziker nella finale è cantante, presentatrice, attrice e già partecipante e conduttrice dell'Eurovision, mentre l'altra collega Hazel Brugger è comica e presentatrice.