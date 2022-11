14 novembre giornata mondiale del diabete

La data del 14 novembre rimanda alla celebrazione annuale della giornata mondiale del diabete (World Diabetes Day), un evento importantissimo di sensibilizzazione, informazione e divulgazione. Istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è un evento di caratura mondiale, in grado di coinvolgere più di cento Paesi sparsi per il globo. L'obbiettivo è quello di focalizzare l'attenzione su questa patologia così presente e, purtroppo, in crescita tanto che si stima che nel 2035 saranno più di 600 milioni le persone colpite. Conoscere il diabete è essenziale, ecco l'obiettivo della giornata e degli eventi legati alla stessa.

Di cosa si tratta e gli eventi più importanti

Quando si parla di giornata mondiale del diabete ci si riferisce a una serie di eventi e appuntamenti, utili a sensibilizzare e informare più persone possibili su questa patologia in crescita costante. Il simbolo della giornata è il cerchio blu che è anche simbolo universale dello stesso diabete e, per questo, elemento cromatico ricorrente anche per illuminare e colorare palazzi, statue, location, manifestazioni, cartelli, coreografie, palloncini e scenografie. La data del 14 novembre non è casuale ma coincide con la nascita del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, responsabile con Charles Herbert Best della scoperta dell'insulina nel 1921. Gli appuntamenti legati alla giornata stessa sono in crescita costante, la celebrazione punta a concentrare gli sforzi e le energie nell'educare le persone alla prevenzione ma anche alla comprensione della stessa patologia. Il diabete è una problematica molto presente tanto che l'Idf preme perché i governi nazionali mettano in campo delle politiche sanitarie ed educative più accurate. Concentrate sulla riduzione del consumo degli zuccheri in favore di scelte alimentari migliori, più sane dove frutta e verdura fresca siano sempre presenti.

Tante le iniziative presenti anche in Italia, che hanno già preso il via nel weekend del 12 e 13 novembre, ma che vivranno il loro massimo oggi 14 novembre. Non solo illuminazione e colori ma anche screening gratuiti, conferenze, incontri, camminate di sensibilizzazione, dibattiti, visite con infermieri e diabetologhi. In Versilia si potranno effettuare screening con stick glicemico lungo la passeggiata al Lido di Camaiore, all'altezza del pontile. A Barletta, in piazza Federico Di Svevia, dalle 9 alle 13 sarà possibile seguire un percorso di prevenzione e corretta informazione. A Termoli verrà inaugurata una panchina blu tematica, mentre a San Fermo della Battaglia si terrà un convegno sui temi più importanti legati al diabete. In ogni città prenderanno vita eventi e incontri dedicati alla celebrazione e, in particolare, momenti dedicati allo screening gratuito, alla sensibilizzazione nei riguardi di uno stile di vita più sano e attento.

Parliamo di diabete

Il diabete può essere di due tipi: il diabete di tipo 2 o di tipo 1. Il diabete di tipo 2 o del mellito, è più presente con l'avanzare dell'età e con la possibilità di sviluppare malattie, patologie, problematiche legate all'obesità e con la mancanza di attività fisica. Il diabete di tipo 2 è una patologia metabolica causata da forti alterazioni dell'insulina, ovvero l'ormone deputato a preservare nella norma i livelli di glucosio (o zucchero) nel sangue. Questo avviene per un'anomala resistenza dei tessuti all'azione dell'insulina oppure per un deficit di secrezione dell'insulina. Tra i fattori di rischio rientrano l'obesità, l'invecchiamento, uno scarso movimento, l'ipertensione e una dieta sbagliata troppo ricca di zuccheri e di cibi elaborati, povera di fibre e alimenti sani. Tra i sintomi più presenti vi è l'aumento della minzione, una maggiore sete e appetito, con relativa perdita di peso. Al pari di una maggiore sensibilità fisica, un rallentamento nella guarigione delle ferite, una maggiore stanchezza e una visione offuscata. La patologia colpisce in particolare gli adulti, anche se può coinvolgere adolescenti e bambini solitamente colpiti dal diabete di tipo 1: quest'ultimo è di tipo autoimmune perché è causato dalla produzione di autoanticorpi che attaccano le cellule Beta che all’interno del pancreas sono deputate alla produzione di insulina.