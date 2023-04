La nuova (pericolosa) moda: antistaminico per ingrandire seni e glutei

Vita sottile, seno e glutei prosperosi, è questa la nuova moda di TikTok, che sta portando tra le giovani generazioni conseguenze molto pericolose. Per ottenerli, quelle che sono poco più ragazzine, fanno di tutto, anche assumere medicinali senza averne la necessità, che risultano quindi estremamente rischiosi per la salute. In questo caso si tratta di un antistaminico, il Periactin utilizzato dalle ragazze per il suo 'effetto collaterale' di far aumentare il volume di glutei e seno, pur restando magre e con la vita sottile.

Un allarme che arriva dalla Francia, dove l'assunzione improprio di questo medicinale, dai gravi effetti collaterali, sta diventando preoccupante: " Un uso senza controllo medico può favorire la comparsa di effetti avversi come sonnolenza, ridotta vigilanza, visione offuscata, vertigini, allucinazioni, ritenzione urinaria, costipazione, palpitazioni cardiache e anomalie dell'emocromo ", ha avvertito l'Agenzia del farmaco francese.

In commercio dai primi anni Settata, il principio attivo del Periactin, è la Ciproeptadina, che appartiene alla famiglia degli antistaminici, ed è indicato per le manifestazioni allergiche come rinite, congiuntivite, orticaria, raffreddore da fieno, negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni. Tra i suoi effetti collaterali c'è l'aumento dell'appetito, tanto che in passato era stato anche usato in alcuni Paesi, Francia compresa, su pazienti inappetenti. Approvvazione poi revocata.

Nonostante il divieto però, l'uso è continuato, prima soprattutto nei Paesi africani, dove uno studio ha rivelato che nel 70% dei casi, il farmaco veniva assunto per l'aumento di peso nelle giovani donne, poi allargandosi anche al resto del mondo. Già a gennaio 2022, l'Agenzia del farmaco francese aveva lanciato l'allarme per: " un uso non conforme e potenzialmente pericoloso della ciproeptadina come oressigeno (nel linguaggio medico, che genera appetito, ndr), per indurre l'aumento di peso a fini estetici ", specificando come questo sia veicolato soprattutto dalla: "pubblicità fatta sui social network".