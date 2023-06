Allarme tumore al colon negli under 50: scoperte le cause

Sta diventando sempre di più un problema giovanile anche se nel recente passato colpiva maggiormente la popolazione più adulta: il tumore al colon-retto fa paura ma soprattutto si manifesta con sempre maggiore frequenza tra gli under 50 tra i quali le diagnosi sono raddoppiate con il tasso di mortalità previsto in aumento fino al 2030. Se, come abbiamo visto su ilGiornale.it, è importantissimo capire quali sono i campanelli d'allarme, fino a poco tempo fa erano sconosciuti i fattori di rischio individuati recentemente dagli esperti.

Quali sono le cause

Come capita in molti casi, genetica a parte, l'alimentazione diventa fondamentale in positivo o in negativo per il nostro organismo. Nel caso specifico, aumentano il rischio di tumore al colon le diete ricche di carni rosse, carboidrati raffinati e zuccheri: sono almeno questi tre i nemici giurati principali del nostro intestino e di uno stato infiammatorio che precede la comparsa del cancro. I medici degli Stati Uniti imputano gran parte delle colpe a una dieta errata che ha preso piede negli ultimi decenni come base delle diagnosi di questo tumore negli under 50: la colpa è anche delle bevande con zuccheri che hanno aumentato di gran lunga il rischio di contrarre questa grave malattia.

Una ricerca americana lunga 25 anni (1991-2015) ha scoperto che su 41mila donne prese in esame dalla fase adolescienziale a quella adulta, chi beveva abitualmente bevande zuccherate aveva più del doppio delle possibilità di contrarre il cancro al colon rispetto a chi ne faceva uso soltanto una volta la settimana. L'eccesso del consumo di qualcosa che a lungo andare fa male può creare questo tipo di problematica.

Altri fattori di rischio

Due patologie che si intrecciano ed espongono maggiormente al tumore del color-retto sono l'obesità e il diabete di tipo 2: entrambe le problematiche sono in aumento e spesso coincidono con l'incidenza del cancro. " È una cosa generale, che si tratti di cancro al seno o al colon, allo stomaco e molti altri tipi di cancro, avere il diabete presenta un più alto rischio di contrarre molti tipi di tumore", ha spiegato il dott. Emil Lou, oncologo gastrointestinale presso la M Health Fairview Masonic Cancer Clinic di Minneapolis come scrive IlMessaggero.