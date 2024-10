Attenti alla pressione: l'ipertensione aumenta il rischio di Alzheimer del 42%

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ipertensione è da tempo ritenuta una delle cause di morte prematura più diffuse al mondo, eppure fino ad oggi si è sottovalutato un altro fattore ad essa strettamente collegato: chi ne soffre, infatti, rischia maggiormente di contrarre il morbo di Alzheimer. Una situazione, questa, che riguarda un numero di persone particolarmente elevato dato che, almeno stando alle stime dell'Oms, circa il 46% degli 1,28 miliardi di adulti affetti da pressione arteriosa elevata non sarebbe a conoscenza della sua condizione.

Alzheimer

Oltre che incrementare la possibilità che si verifichino infarti o ictus, l'ipertensione costituisce un fattore di rischio incredibilmente alto per gli over 60 che non assumono farmaci per tenerla a bada. Secondo uno studio pubblicato su Neurology, infatti, le persone affette da pressione arteriosa alta non curata hanno un + 36% di possibilità in più di contrarre l'Alzheimer rispetto a chi non ne soffre e un +42% in più di sviluppare la malattia rispetto a quanti siano costretti a convivere con l'ipertensione ma la tengano sotto controllo. Secondo i risultati del report effettuato dal Center for Healthy Brain Ageing dell'Università del New South Wales in Australia, i rischi restano più bassi per chi si cura anche in età più avanzata: gli adulti tra 70 e 80 anni che curano con farmaci l'ipertensione hanno meno possibilità di contrarre l'Alzheimer degli over 60 con pressione arteriosa elevata non controllata.

Demenze

Non solo Alzheimer, dato che la meta-analisi ha evidenziato che un'ipertensione non trattata incrementa del 69% il rischio di sviluppare una delle varie forme di demenza conosciute rispetto a chi non ne soffre: tenendo sotto controllo la situazione coi farmaci, le possibilità di ammalarsi crollano.

Ma quali sono le cause di questa correlazione? Secondo gli esperti l'ipertensione mina le funzionalità del microcircolo cerebrale, riducendo drasticamente l'afflusso di sangue al cervello. A causa di altre conseguenze prodotte dalla pressione elevata, come la neuroinfiammazione, si verifica nel cervello un eccessivo accumulo di amiloidi che determinano la morte dei neuroni.

I rischi

Come detto, il rischio aumenta notevolmente perché tanti ignorano il fatto di essere affetti da ipertensione o non la tengono sotto controllo in modo corretto: secondo l'Oms è una situazione che al mondo riguarda 1 adulto su 5. E l'elevata pressione arteriosa provoca conseguenze di vario genere, aumentando il rischio di contrarre malattie cardiache, malattie renali, ictus, diabete di tipo 2 e demenze.