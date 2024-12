Cancro al colon, ecco i test genetici che consentono cure personalizzate anche con metastasi

Ascolta ora 00:00 00:00

Per combattere il cancro al colon è importante agire tempestivamente, e un grande aiuto può arrivare dalla genetica. Esistono infatti dei test genetici che, una volta svolti, sono in grado di individuare alcune mutazioni nei tumori del colon-retto metastatici, permettendo di scegliere subito il tipo di trattamento più opportuno.

L'EuropaColon Italia Aps ha lanciato per il mese di dicembre la campagna The Infinite Test, che mira a sensibilizzare le persone, facendo loro comprendere come il semplice sottoporsi a un test possa fare la differenza, aprendo la strada a cure sempre più personalizzate. L'iniziativa è supportata da Pierre Fabre Pharma.

Esistono degli esami genetici, specifici per l'individuazione di mutazioni genetiche nei tumori del colon-retto metastatici, che possono cambiare l'approccio alla malattia. Una malattia che, ad oggi, continua a far paura e che costituisce un'ardua sfida per i medici. Nel cancro metastatico, infatti, gli oncologi si trovano ad affrontare "non un unico tumore al colon-retto, ma una varietà di tumori con caratteristiche e risposte terapeutiche differenti" , spiega il ceo in Italia di Pierre Fabre Pharma, Charles Henri Bodin. "È fondamentale che le aziende farmaceutiche continuino a investire nella ricerca di terapie innovative capaci di colpire target specifici. Questi target devono essere identificati attraverso test molecolari, i cui risultati devono però arrivare tempestivamente, soprattutto nei casi di malattia avanzata" , aggiunge, come riportato da Quotidiano.net.

Il tumore del colon-retto metastatico costituisce ancora oggi una sfida molto dura, tuttavia, grazie ai progessi della medicina, è possibile intervenire con un percorso di cura sempre più personalizzato, che punta a colpire le mutazioni genetiche.

"La prognosi a lungo a termine e le prospettive di guarigione anche in caso di tumore del colon-retto al IV stadio, nel corso degli ultimi anni, sono significativamente migliorate grazie alla disponibilità di trattamenti all'avanguardia come l'immunoterapia e la target therapy, che a loro volta si basano su test che permettono di definire i tumori attraverso il loro profilo genetico e molecolare"

, ha dichiarato Roberto Persiani, medico e presidente di EuropaColon Italia Apsm.

I test molecolari sono indispensabili perché consentono di conoscere le caratteristiche genetiche del tumore e agire di conseguenza con un trattamento personalizzato.