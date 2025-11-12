Cancro alla prostata: combinare 2 trattamenti ridurrebbe la morte del 40%

Lo studio, finanziato da Pfizer, ha suddiviso la popolazione di riferimento in tre gruppi. Il primo gruppo era composto da "pazienti con recidiva biochimica ad alto rischio di cancro alla prostata trattati con enzalutamide in combinazione con leuprolide. Questo era il gruppo "in combinazione". Il secondo gruppo era composto da pazienti trattati solo con leuprolide (il gruppo "solo leuprolide"), mentre il terzo gruppo riceveva enzalutamide in monoterapia (il gruppo "in monoterapia").

"Una vera svolta" per i malati di tumore alla prostata

A lungo termine, i risultati dello studio sono stati notevoli. Il gruppo "associato", che ha combinato i due trattamenti enzalutamide e leuprolide, ha visto il rischio di morte ridotto del 40,3% dopo otto anni.

Per il gruppo sottoposto a terapia combinata, la sopravvivenza complessiva a 8 anni è stata del 78,9%. Per il gruppo sottoposto a "solo leuprolide", è stata del "69,5% e per il gruppo sottoposto a monoterapia, la sopravvivenza complessiva a 8 anni ha raggiunto il 73,1%, senza differenze significative rispetto ai risultati osservati per il gruppo sottoposto a solo leuprolide.

I risultati di questo studio rappresentano una vera e propria svolta per i pazienti affetti da tumore alla prostata, poiché ad oggi molti pazienti vedono il loro tumore alla prostata ripresentarsi in modo aggressivo e rischiano una rapida diffusione della malattia, anche dopo aver ricevuto il trattamento iniziale. La terapia ormonale che è offerta oggi ai pazienti da 30 anni non ha migliorato la sopravvivenza, né altri trattamenti.

Cancro alla prostata: una malattia comune e aggressiva

Ricordiamo che il cancro alla prostata è il tumore più comune, con quasi 70.000 casi diagnosticati ogni anno. Purtroppo, le cause del cancro alla prostata non sono ancora del tutto note, il che rende la prevenzione più difficile. Sono stati identificati alcuni fattori di rischio. Tra questi, l'età avanzata. Il rischio di sviluppare un cancro alla prostata aumenta dopo i 50 anni. Altri fattori di rischio includono la familiarità, l'etnia, il sovrappeso o l'obesità e l'esposizione al clordecone.

Oggi sono stati accertati due principali fattori di rischio: l'origine etnica e l'ereditarietà.

Gli uomini di origine africana o caraibica, così come quelli con una storia familiare di cancro alla prostata, hanno un rischio maggiore di sviluppare la malattia . Ad esempio, avere un padre, un fratello o uno zio con la malattia, o un parente stretto che sviluppa il cancro alla prostata in giovane età, aumenta il rischio. Infine, si sospetta anche un legame molto forte tra l'esposizione a inquinanti chimici , in particolare pesticidi , e il cancro alla prostata. Non è un caso che questa condizione sia ora ufficialmente riconosciuta come malattia professionale.

Il cancro alla prostata non si manifesta nelle fasi iniziali. I sintomi di solito compaiono dopo un po' di tempo, man mano che il tumore si sviluppa. Tra i sintomi, i primi segni sono i problemi urinari. Se il flusso di urina è lento, debole o interrotto, se non si riesce a svuotare completamente la vescica o anche se si avverte una sensazione di bruciore, è consigliabile consultare un medico.

D'altro canto, se si avvertono sintomi più gravi, come sangue nelle urine e/o nello sperma, disfunzione erettile, dolore persistente alla schiena, ai fianchi o al bacino, è opportuno consultare un medico il prima possibile.

Tumori, metastasi: quali sono i trattamenti a seconda dello stadio del cancro alla prostata?

La gestione del tumore alla prostata dipende dal suo stadio (localizzato, localmente avanzato, metastatico ormono-sensibile o resistente), dal suo potenziale di progressione, dall'età del paziente e dagli effetti collaterali attesi. La prima domanda che ci poniamo è: dovremmo trattarlo? Oggi non trattiamo più i tumori localizzati con un rischio favorevole (punteggio ISUP di grado 1 sulle biopsie e alcuni tumori di grado 2). In questi casi, viene implementata la sorveglianza attiva.

Quando il cancro presenta un rischio di progressione, si possono prendere in considerazione diverse opzioni terapeutiche: asportazione della prostata (prostatectomia), radioterapia a fasci esterni, brachiterapia o, in alcuni casi selezionati, terapia focale (mirata). Una terapia ormonale temporanea di durata variabile può essere combinata con la radioterapia a seconda dei criteri di aggressività, a partire da stadi intermedi sfavorevoli. Per i tumori polimetastatici sensibili agli ormoni, il trattamento standard rimane la doppia terapia ormonale a lungo termine, che può essere combinata con la chemioterapia.

Infine, in alcune forme metastatiche resistenti all'intervento radicale, i nuovi trattamenti hanno migliorato significativamente la prognosi.

Esiste ormai una gamma così ampia di molecole efficaci che si sta raggiungendo una sopravvivenza media di cinque anni per le forme metastatiche ormono-sensibili e di altri tre anni grazie alle terapie di seconda linea. Questo rappresenta un'aspettativa di vita media di otto anni, anche in presenza di metastasi. Questo dà ai pazienti una nuova speranza, anche nelle fasi avanzate della malattia.