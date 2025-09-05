Covid, in aumento i casi di "Stratus": quali sono i "vecchi" sintomi

Se fino a un paio di mesi fa la nuova variante del Covid, chiamata "Stratus", circolava in prevalenza tra Asia e Stati Uniti, da qualche settimana i casi sono aumentati anche in Europa (specialmente in Grecia, Francia, Romania e Irlanda) ma anche nel nostro Paese dove, in ogni caso, non c'è alcun allarme ma è bene comunque parlarne per aiutare soprattutto la fascia di popolazione più debole e vulnerabile dove sono presenti anche comorbidità.

Qual è l'incidenza

A spiegare l'attuale situazione italiana è il professor Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e uno tra i fondatori della rete di sequenziamento dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che tiene sempre sott'occhio le varianti Covid in Italia. " Vediamo qualche ricovero di over 80 con comorbidità ", afferma l'esperto all'AdnKronos Salute spiegando che questa variante, che da noi è giunta dagli Stati Uniti, rappresenta oltre il 50% dei contagi di Sars-CoV-2.

Quali sono i sintomi

Molto importante anche per riconoscerla immediatamente prima, comunque, di effettuare tutti gli accertamenti del caso riguarda la sintomatologia che ricorda il "vecchio Covid": se ultimamente la stessa Stratus ha provocato raucedine (un sintomo nuovo), adesso si stanno riconoscendo i "vecchi sintomi" conosciuti durante la pandemia. " Molti lamentano la mancanza improvvisa dell'olfatto e del gusto, questo perché molto probabilmente l'ingresso del virus predilige queste sedi che vengono - momentaneamente - compromesse e non trasmettono lo stimolo percepito al cervello. Rimangono poi la febbre, anche alta, e i sintomi respiratori che conosciamo ", spiega l'esperto.

Cosa può accadere in autunno

Tra qualche settimana, complice anche il cambio di stagione, inizieranno a diffondersi i classifici virus stagionali (influenza) con gli esperti che predicano sempre il consiglio della vaccinazione soprattutto per la popolazione più vulnerabile. Per quanto riguarda il Covid, il virologo spiega che i segnali attuali non sono così positivi visto che gli over 60-70 hanno ormai perso lo "scudo immunologico" sia perché l'ultimo richiamo vaccinale è stato fatto ormai molto tempo fa ma anche perché lo stesso virus è stato meno diffuso del passato con conseguenti meno casi.

" Io darei due consigli: il primo alle autorità sanitarie nazionali di lavorare

sulla campagna vaccinale autunnale e spingere sia per l'antinfluenzale che per l'anti-Covid. E poi alla popolazione di scegliere per la doppia vaccinazione, abbiamo visto che è sicura ed efficace", conclude Pistello.