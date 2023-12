"Effetti sulla psiche inevitabili". Come sta la Ferragni: il parere dell'esperto

Silenzio, non vola una mosca. Ormai da giorni su uno dei profili Instagram più seguiti (ma meno di prima per la fuga dei follower), Chiara Ferragni non mostra più nessuna "storia", non ha apparentemente nulla da raccontare anche se ci sarebbe tanto altro da dire sulla vicenda del pandoro Balocco e la donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino. Se a tutto ciò aggiungiamo lo scioglimento del contratto da parte della Safilo, la multa dell'Antitrust e l'inchiesta della Procura di Milano il quadro è nero. Per queste importanti e pesanti motivazioni, la condizione psicologica dell'influencer è ridotta ai minimi termini.

Le condizioni di salute della Ferragni

È inevitabile che quando uno tsunami così ampio ti travolge, a farne le spese non può che essere innanzitutto la psiche. Fonti che la conoscono e frequentano spiegano che starebbe vivendo " le conseguenze di un forte trauma psichico da quanto possiamo valutare dall'esterno" . È così che la sparizione dai social si spiega, anche, da " una sofferenza psicologica che è tanto più grave quanto più è elevato il peso che l'influencer dà all'immagine. Gli effetti psicologici negativi sono quindi inevitabili ", spiega all'Adnkronos Salute il prof. Massimo Di Giannantonio, past president della Società italiana di psichiatria (Sip) e professore Ordinario di Psichiatria presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio, Chieti - Pescara.

Una donna che vive e fa la sua fortuna, da sempre, con l'immagine e la comunicazione, adesso che per la prima è stata davvero travolta da un'ondata così forte e compatta di dissensi, subisce a livello fisico ed emotivo il peso della vicenda. Di Giannantonio ha spiegato che la Ferragni " ha fatto del proprio apparire non solo il centro del suo business ma anche, da quello che ci viene proposto sui social con l'estrema cura della propria immagine, il fondamento delle relazioni familiari, oltre che sociali e commerciali. Per lei l'immagine è base della definizione della sua vita psichica e relazionale, è un elemento preponderante del modo di funzionare del suo apparato mentale ".

Quanto è grave il trauma