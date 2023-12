"Simbolo del degrado culturale": anche Pio e Amedeo contro Chiara Ferragni

L'eco mediatica del caso Ferragni è un fiume in piena, una cascata che coinvolge (giustamente) esponenti di varia natura, dalla Procura di Milano con l'inchiesta sul caso del pandoro alla presa di posizione di centinaia di migliaia di follower che hanno puntato il dito contro l'influencer a causa del suo comportamento per nulla apprezzato, nemmeno dopo le scuse e la promessa di donazione di un milione di euro. In mezzo, ecco anche la presa di posizione di una parte del mondo dello spettacolo come nel caso di Pio e Amedeo, il duo comico da anni sulla cresta dell'onda che non ha risparmiato più di una stilettata nei confronti dell'influencer.

Cos'ha detto Amedeo

" Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni, spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale. Una persona che dice chiedo scusa e dò un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone ", ha dichiarato al Corriere Amedeo Grieco in occasione della presentazione della nuova commedia "Come può uno scoglio". Amedeo ha riassunto il pensiero di tantissime persone che, in maniera anche colorita, si sono espresse in questi giorni sui social. Pensare di cavarsela con le scuse e il denaro in beneficienza soltanto dopo essere stati scoperti non è certamente il modo migliore per provare a riabilitare la propria immagine, anzi: ci si sente presi in giro.

La parodia in tv

Le parole di Amedeo hanno seguito quando era già accaduto il giorno prima alla trasmissione "Le Iene" su Italia 1 con una breve parodia dal titolo già molto esplicativo "Il pandoro di Pio e Amedeo". ” È uscito il pandoro di Pio e Amedeo, finalmente", racconta sempre Amedeo mentre fa vedere alle telecamere il suo volto stampato sullo scatolone del dolce natalizio. " Si, è un progetto tutto nostro. Se comprate il pandoro rosso dentro trovate il biglietto del film nostro che esce al cinema ", aggiunge Pio. Da questo momento in poi, ecco la fase contro la Ferragni. "Il ricavato andrà in beneficienza... a noi", esclama Amedeo, aggiungendo " tanto non se ne accorge nessuno ". All'osservazione, che rientrava sempre nello sketch della conduttrice Veronica Gentili, che non vuole fare una brutta figura con gli spettatori del programma, Pio ironicamente afferma: " Ma non ti preoccupare, mal che vada tra un anno chiediamo scusa e tutto passa ", rincara Pio.