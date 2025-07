Farmaci in estate: cos'è e come proteggersi dalla fotosensibilizzazione

La fotosensibilità è una reazione del sistema immunitario innescata dalla luce solare. Esistono due tipi di fotosensibilità chimica, con sintomi e trattamenti diversi.

Che cosa è la fotosensibilizzazione?

La fotosensibilizzazione, che può causare un'allergia al sole (lucite) , è dovuta all'incontro dei raggi luminosi con un prodotto reattivo.

Quando si assume un farmaco in compresse o sciroppo, i suoi principi attivi si diffondono in tutto il corpo, compresa la pelle. Se si tratta di una crema, la diffusione sarà locale e questo fenomeno provoca il rilascio di radicali liberi e danni alla pelle.

La fotosensibilizzazione rimane un fenomeno benigno, anche se molto spiacevole. Il fatto che si verifichi tipicamente durante i mesi estivi, al mare, in campagna, ecc., può rovinare una vacanza.

La tendenza a sviluppare questa fotosensibilità può essere ereditaria. Alcune malattie , come il lupus eritematoso sistemico e alcune porfirie, possono anche indurre reazioni cutanee più gravi alla luce solare.

Distinguere i due tipi di fotosensibilità

Esistono due tipi di fotosensibilità chimica:

la reazione fototossica;

la reazione fotoallergica.

È importante distinguerli perché i loro sintomi clinici sono diversi.

Fototossicità: è coinvolto un meccanismo chimico

Di gran lunga la più comune, questa tipologia di fotosensibilizzazione si manifesta con una scottatura sproporzionata rispetto all'esposizione. Una semplice passeggiata con il bel tempo può provocare ustioni, dolorosi arrossamenti, infiammazioni o persino vesciche localizzate sulle zone esposte: décolleté, viso, collo, dorso delle mani, avambracci e a volte, un 'anomalia della pigmentazione di colore bruno o bluastro nelle zone cutanee esposte alla luce solare per un breve periodo.

La fototossicità è una reazione fotochimica: la fotosensibilizzazione si verifica in tutti gli individui che hanno assunto il farmaco fotosensibilizzante prima dell'esposizione al sole.

Fotoallergia: un meccanismo immunologico

Più raramente, la reazione fotoallergica è di natura fotoimmunologica: per la stessa molecola, un piccolo numero di persone svilupperà un'allergia. Come qualsiasi reazione allergica, questo tipo di fotosensibilizzazione si verifica dopo una seconda somministrazione del farmaco responsabile. Entro 24-48 ore dall'esposizione, l'allergia provoca una forma di eczema: arrossamento, prurito e gonfiore compaiono inizialmente sulle zone esposte al sole, per poi diffondersi alle zone protette dagli indumenti.

Orticaria solare

L'orticaria solare è una condizione cutanea ( grandi escrescenze o pomfi rossi e pruriginosi) che si manifesta entro pochi minuti dall'esposizione al sole. L'orticaria dura da pochi minuti a poche ore. L'orticaria solare può durare a lungo, a volte indefinitamente. Chi presenta aree cutanee estese spesso lamenta mal di testa, respiro sibilante , debolezza e nausea.

Che cosa è un farmaco fotosensibilizzante?

La fotosensibilizzazione indotta da farmaci è una reazione anomala e sproporzionata della pelle, risultante dall'interazione tra l'esposizione al sole (radiazioni UV) e un farmaco "fotosensibilizzante", cioè che agisce come un cromoforo (una molecola in grado di cambiare colore in risposta all'eccitazione luminosa).

La maggior parte dei farmaci fotosensibilizzanti reagiscono ai raggi UVA: in pratica il fenomeno può quindi verificarsi anche in caso di esposizione indiretta , dietro il finestrino di un'auto o con tempo nuvoloso. Se la reazione riguarda un soggetto che assume un solo farmaco, l'origine dell'allergia può essere identificata con relativa facilità, eventualmente confermata mediante un fototest.

La situazione è più delicata per le persone che assumono diversi farmaci , in particolare gli anziani. In questo caso, è necessario testare i farmaci uno dopo l'altro per identificare quello che causa la reazione e verrà quindi suggerito un trattamento alternativo. Fino ad allora, è consigliabile evitare qualsiasi esposizione al sole.

Quali sono i prodotti e i farmaci fotosensibilizzanti (elenco)?

Nella maggior parte dei casi le sostanze fotosensibilizzanti si trovano nei farmaci assunti per via sistemica , ma la reazione può verificarsi in seguito all'applicazione di un trattamento locale (crema, gel, unguento, lozione dopobarba, ecc.) sulla zona di applicazione.

Di seguito sono elencate le principali famiglie di farmaci fotosensibilizzanti, in ordine di frequenza delle reazioni di fotosensibilizzazione.

Antibiotici della classe dei chinolonici (infezioni urinarie e polmonari) e quella delle tetracicline (trattamento dell'acne giovanile) ;

alcuni farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), in particolare quelli per i dolori articolari come piroxicam, diclofenac e ketoprofene, ibuprofene, aspirina o antinfiammatori intestinali come sulfasalazina, mesalazina ;

inibitori della pompa protonica (PPI) come l'omeprazolo ;

medicinali contenenti amiodarone utilizzati per trattare i disturbi del ritmo cardiaco;

diuretici contenenti sulfonamidi (idroclorotiazide);

antidepressivi e neurolettici : amitriptilina ),fluoxetina), paroxetina;

trattamenti anticolesterolo: fenofibrato), simvastatina e ipoglicemizzanti orali:glibenclamide;

antidiabetici orali , compresi i sulfonamidi ipoglicemizzanti come glimepiride o glibenclamide.

Come trattare la fotosensibilità? Cosa fare dopo una reazione?

La fotosensibilità ai farmaci può essere trattata e limitata con alcune misure preventive.

In entrambi i tipi di fotosensibilizzazione, il trattamento prevede la sospensione del/i farmaco/i in questione e, se il trattamento in questione è essenziale, è essenziale evitare l'esposizione al sole o adottare misure di fotoprotezione (abbigliamento anti-UV, ombra sistematica e uso di creme solari con fattori di protezione elevati).

Se possibile, qualsiasi farmaco o sostanza chimica potenzialmente responsabile di fotosensibilizzazione dovrebbe essere interrotto dopo aver consultato un medico. In caso di sensibilizzazione fotoallergica, si possono utilizzare trattamenti antiallergici. Per trattare le reazioni di fotosensibilità chimica, si applicano corticosteroidi sulla pelle e si rimuove la sostanza che causa la reazione.

Come prevenire le reazioni fotosensibilizzanti?

Ecco alcuni comportamenti da adottare se si stanno assumendo farmaci.

Prima di esporvi al sole, verificate se i vostri farmaci presentino dei rischi. Il foglietto illustrativo indica il rischio di fotosensibilizzazione con un acronimo: per una vacanza senza pensieri, consultatelo prima della partenza.

Se necessario, consultare il proprio medico per modificare la terapia o addirittura interromperla.

Evitare l'esposizione al sole, anche se il cielo è nuvoloso, indossare indumenti protettivi, usare la massima protezione UVA/UVB per tutta la durata del trattamento e per diversi giorni dopo l'interruzione del trattamento, fino alla completa eliminazione del farmaco dall'organismo.

Se si verifica una reazione cutanea (arrossamento, prurito, ecc.), interrompere immediatamente il trattamento e consultare un medico.

Siate consapevoli di altre fonti

È importante fare attenzione alle fonti di esposizione artificiali ( cabine abbronzanti ) che causano le stesse reazioni della luce solare, ma anche ad altri prodotti che svolgono la funzione di cromofori, come: