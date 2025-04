Influenza senza febbre: ecco come riconoscerla

Ascolta ora 00:00 00:00

La stagione influenzale che si avvia alla conclusione ha avuto numeri record, nel nostro Paese, come evidenziato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) che ha documentato oltre 15 milioni di casi compresi tutti i virus respiratori. In alcuni casi, però, chi viene colpito da questa comune patologia la manifesta senza febbre, un tratto caratteristico che si trova al primo posto quando insorge l'infezione.

Quando succede

Ma come è possibile avere influenza senza che il termometro salga sopra la fatidica soglia dei 37°C? Tutto dipende dal nostro organismo e dalla risposta immunitaria all'agente virale: non è così raro che si abbiano tutti gli altri sintomi tipici ma non la febbre. Ecco perché, molto spesso, è difficile riconoscerla e la persona che ne viene colpita pensa di non avere a che fare con l'influenza che in quei casi potrà essere diagnosticata soltanto con esami strumentali e tamponi. Non è infrequente che capiti a bambini e anziani, pure se immunocompromessi, ma anche se il virus non è così aggressivo.

Quali sono i sintomi

Come anticipato, l'influenza senza febbre ha tutti i sintomi classici, manca soltanto l'aumento della temperatura: osserveremo quindi tosse, mal di gola, spossatezza, naso che cola, brividi, mal di testa e sudorazione (nell'80% dei casi). Chi si basa soltanto sulle informazioni del termometro può sottovalutare il quadro clinico continuando a lavorare, a non fare cautela e magari a non prendere i farmaci che vengono prescritti in questi casi allungando il tempo per la guarigione. Infatti, per curarla bisogna adottare gli stessi metodi per l'influenza con la febbre.

La confusione con altri virus

L'assenza di febbre, poi, può essere scambiata per l'infezione con un altro agente virale: in molti possono pensare si tratti di coronavirus o rinovirus ma in realtà può essere proprio l'influenza. I medici potranno fare una diagnosi precisa soltanto dopo aver visitato il paziente oltre al tipo di stagione in cui ci si trova, quanto è diffuso il virus in zona e se in famiglia ci siano stati, o meno, casi simili. Il consiglio degli esperti rimangono gli stessi: idratarsi, osservare il necessario riposo, assumere i farmaci prescritti dagli specialisti e non sottovalutare la patologia.

I consigli degli esperti

I medici sottolineano l'importanza di "ascoltare" il proprio corpo e non basare tutto sull'assenza, in questo caso,

della febbre: dalla cautela al ridurre gli sforzi, è bene curarsi a dovere per evitare anche la sovrapposizione con altre eventuali patologie che possono insorgere visto che l'organismo è debilitato dal virus influenzale.