Come liberarsi rapidamente dal mal di gola?

Il mal di gola è un sintomo comune. Il più delle volte, il dolore è localizzato nella faringe e nelle tonsille e si manifesta con formicolio, sensazione di bruciore e talvolta difficoltà a deglutire cibi solidi ( disfagia ).

Il mal di gola può essere legato a fattori ambientali (inquinamento, fumo, allergie al pelo di animali, agli acari della polvere o al polline, ecc.) o al reflusso gastroesofageo (spesso dovuto al reflusso gastroesofageo), ma il più delle volte è causato da un'infezione virale o, più raramente, batterica.

Mal di gola: tonsillite virale o batterica?

Molto spesso implicata nell'insorgenza del mal di gola, l'angina si manifesta nella maggior parte dei casi all'improvviso. È accompagnata da febbre alta (fino a 40 °C) che dura fino a cinque giorni. Il dolore alla gola è solitamente molto intenso e può impedire l'assunzione di cibi solidi (difficoltà a deglutire chiamata disfagia). La tonsillite non è accompagnata da altri sintomi (naso che cola, tosse o voce rauca ). All'esame obiettivo si riscontrano arrossamento , macchie bianche o una patina biancastra sulle tonsille e grandi linfonodi dolenti nel collo.

Nella maggior parte dei casi, la tonsillite è di origine virale, ma può essere causata da batteri (lo streptococco beta-emolitico è comunemente responsabile di questa condizione). È importante comprendere l'origine del disturbo, perché i trattamenti variano a seconda dell'agente responsabile dell'infezione.

Trattamento della tonsillite virale o batterica

Per curare la tonsillite , bisogna prima stabilire se sia di origine virale oppure batterica.

Un test diagnostico da eseguire

Esistono test diagnostici rapidi per la tonsillite, che possono essere eseguiti durante le visite con otorinolaringoiatri e medici di base. Valutano in pochi minuti se la malattia sia virale o batterica: il medico preleva un campione dalle tonsille con un tampone (una specie di lungo cotton fioc) che viene poi inserito in una provetta contenente un reagente. Una striscia viene immersa nel liquido e il medico formula la diagnosi in base al colore che assume. Grazie a questi test, i medici prescrivono antibiotici solo alle persone che soffrono di tonsillite di origine batterica.

Questo test è inutile prima dei 3 anni , perché la tonsillite batterica è molto rara.

Quale trattamento è disponibile per la tonsillite virale?

In questo caso, probabilmente compare mal di gola senza tosse, con ghiandole ingrossate e febbre moderata. Quando la tonsillite è virale, i medici trattano i sintomi. L'infezione e il dolore alla gola vengono trattati con pastiglie, spray antisettici locali e farmaci antinfiammatori. La temperatura del paziente, se elevata, deve essere monitorata e trattata con paracetamolo.

Quale trattamento è disponibile per la tonsillite batterica?

La terapia antibiotica aiuta a prevenire le complicazioni causate dal batterio ( ad esempio, la febbre reumatica ) e previene il contagio. Dura fino a dieci giorni e deve essere seguita rigorosamente anche quando le condizioni generali del paziente migliorano, per evitare che il batterio diventi resistente agli antibiotici.

Il mal di gola può essere causato da laringite o faringite.

La faringite acuta può causare mal di gola

La faringite acuta presenta gli stessi sintomi della tonsillite (dolore alla gola esacerbato dalla deglutizione e talvolta febbre ). Di solito è di origine virale ma può, come la tonsillite, essere causata da batteri (il germe più comune nella faringite batterica è lo streptococco). Questa forma viene trattata con antidolorifici e collutori . Il trattamento antibiotico è prescritto solo in presenza di faringite batterica.

La faringite infettiva può causare mal di gola

La faringite infettiva causa arrossamento e dolore diffuso alla gola , solitamente lievi, e febbre bassa. Spesso è presente anche un altro coinvolgimento delle mucose respiratorie,anche laringite, tracheite e bronchite possono causare mal di gola.

Quando compare la tosse , si tratta di tracheite o bronchite . Quando è associata a raucedine o fastidio alla laringe, si tratta di laringite . In alcuni casi, la laringite può causare la perdita completa della voce e talvolta fastidio respiratorio (soprattutto nei bambini quando colpisce la sottoglottide (la piccola parte inferiore della laringe nei bambini).

Il trattamento mira ad affrontare i sintomi della malattia per un rapido sollievo, utilizzando farmaci per il mal di gola: pastiglie per la gola, paracetamolo per la febbre e/o spray nasali . Il paracetamolo deve essere assunto senza superare le dosi massime e rispettando le controindicazioni, e dopo il parere medico nelle donne in gravidanza.

Mal di gola: nasofaringite o raffreddore?

Quando la faringite è accompagnata da interessamento nasale (naso che cola, naso chiuso , ecc.) e dolori , si parla di rinofaringite e può causare irritazione alla gola.

Rinofaringite, una malattia infantile

La rinofaringite è una malattia più infantile che adulta. È grazie a essa, tra le altre cose, che un bambino acquisisce immunità durante i primi cinque anni di vita: è una malattia di adattamento molto comune nei bambini. Fino all'età di sei mesi, il bambino è immunizzato dagli anticorpi che la madre gli ha trasmesso durante la gravidanza. Dai sei mesi, il bambino produce i propri anticorpi ed è in questo periodo che inizia ad ammalarsi. I virus sono spesso le prime cause di infezioni delle vie respiratorie. La rinofaringite può poi peggiorare in problemi polmonari o infezioni dell'orecchio fino all'età di 5 o 6 anni.

È normale che un bambino abbia fino a cinque casi di rinofaringite a distanza di diversi mesi l'uno dall'altro nei primi tre anni di vita. Inoltre è da ricordare che i figli di genitori fumatori, quelli con carenza di ferro e quelli che sono troppo spesso esposti a sbalzi di temperatura si ammalano più frequentemente.

Il trattamento della rinofaringite si basa sugli stessi principi della tonsillite. Se la malattia è virale, i sintomi vengono alleviati con paracetamolo per la febbre e pastiglie per il mal di gola, se è batterica, viene prescritto un trattamento antibiotico per circa dieci giorni.

Quali sono i rimedi contro il mal di gola quando si ha il raffreddore?

Il raffreddore può causare un leggero mal di gola e per evitare che si trasformi in tonsillite o laringite, è consigliabile trattare rapidamente i sintomi con pastiglie, spray orali antisettici/antinfiammatori oppure compresse decongestionanti. In caso di febbre, si raccomanda il paracetamolo.

Mal di gola: precauzioni di base per evitarlo

La bocca e la gola sono solitamente le prime vie di ingresso per qualsiasi corpo estraneo (batteri) o agente infettivo (virus). Quindi bisogna fare attenzione. Per evitare di contrarre o trasmettere i batteri o i virus associati al mal di gola, è essenziale:

lavarsi accuratamente e regolarmente le mani ;

evitare di toccarsi gli occhi ;

coprirsi la bocca quando si starnutisce o tossisce.

È inoltre importante:

dormire almeno otto ore a notte ;

evitare luoghi fumosi (fumo di tabacco o altro), inquinamento , fumo (attivo o passivo) e cibi molto caldi;

mantenersi idratati e inumidite la gola bevendo acqua regolarmente; se l'aria negli spazi abitativi è troppo secca, usare un umidificatore.



Mal di gola: quando preoccuparsi e consultare un medico?

La maggior parte dei mal di gola non è grave e guarisce spontaneamente entro pochi giorni. E' consigliabile consultare un medico in diverse situazioni: