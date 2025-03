Mal di gola solo da un lato: quali sono le cause?

Nella maggior parte dei casi, il mal di gola da uno o da entrambi i lati è la manifestazione di un'infezione otorinolaringoiatrica e in 8 casi su 10 è di origine virale. In alcuni casi il mal di gola monolaterale può anche essere il segno di un problema di salute più serio, come un ascesso o una neoplasia. In situazioni poco chiare è meglio consultare il medico.

Mal di gola da un solo lato: quali sono le cause?

Nella maggior parte dei casi, il mal di gola da un solo lato è il segno di un'infezione alla gola, come faringite o tonsillite, ma anche altre cause possono spiegare questo sintomo.

Tutti i segni clinici, oltre all'età e al profilo clinico del paziente, orientano verso la diagnosi. Un paziente di età inferiore ai 30 anni che soffre di mal di gola con febbre da alcuni giorni probabilmente ha solo un'infezione passeggera. Se un paziente over 50 soffre di questo dolore da settimane e le sue condizioni generali peggiorano, sono necessari ulteriori accertamenti per verificare che non vi siano problemi di salute più gravi, come un tumore.

Ecco le ragioni che potrebbero spiegare questo dolore monolaterale alla gola.

Mal di gola

A volte la faringe o la laringe diventano irritate (a volte anche cronicamente) a causa di alcuni fattori come:

fumo;

una reazione allergica ;

inalazione di gas inquinanti (esposizione al fumo) o irritanti;

una lesione alla gola (ad esempio, dovuta all'ingestione di un oggetto appuntito come una lisca di pesce o a una tosse eccessiva );

malattia da reflusso gastroesofageo ( GERD );

sforzo eccessivo sulle corde vocali (ad esempio cantando o urlando ).

Anche l'aria priva di umidità può causare una sensazione di secchezza alla gola.

Faringite o laringite infettiva

La faringite o infiammazione della faringe può essere di origine batterica o virale. La faringite è una delle cause più comuni di mal di gola, insieme alla tonsillite.

La laringite può anche essere causata da un virus o da un batterio e in questo caso, il mal di gola è associato a tosse secca, voce rauca e rotta, sensazione di bruciore e secchezza alla gola.

Mal di gola

L'infiammazione delle tonsille ( tonsillite o tonsillite) può causare dolore su un lato della gola . La tonsillite è un'infezione batterica o virale. Le tonsille sono ingrossate e rosse. Può capitare che le tonsille siano ricoperte da una patina biancastra: si tratta dell'angina bianca ed è più comune nei bambini.

Infine, l'angina di Plaut-Vincent è di origine batterica ed è la conseguenza di una scarsa igiene dentale o di un sistema immunitario debole. Provoca ulcere dolorose su uno o entrambi i lati della gola e l'alito cattivo è spesso un sintomo associato.

Un flemmone tonsillare

Un ascesso peritonsillare può causare forti dolori alla gola e nella maggior parte dei casi, il paziente non riesce più ad aprire la bocca ( trisma ) e ha la febbre. Questa grave infezione batterica è una complicazione di tonsillite o faringite non curate o parzialmente curate . È meglio recarsi al pronto soccorso otorinolaringoiatrico se si avvertono segnali d'allarme e dolore persistente.

Un tumore

Il mal di gola da un solo lato è a volte il segno di un tumore benigno o maligno, come il linfoma o una neoplasia della testa e del collo. In questo caso non ci sono segni di infezione ORL (febbre, raffreddore, ecc.) e sono presenti sintomi generali come una significativa perdita di peso o linfonodi ingrossati. L'invecchiamento, il tabacco e il consumo di alcol sono importanti fattori di rischio per il cancro del tratto aerodigestivo superiore e sono necessari ulteriori esami per confermare la diagnosi.

Altre possibili cause

Un mal di gola da un lato può anche essere un segno di mononucleosi infettiva (più spesso nei pazienti giovani) o di tubercolosi. Nel caso della mononucleosi, questi sintomi possono durare diverse settimane e sono accompagnati da grande stanchezza e linfonodi ingrossati.

Dolori muscolari, febbre, mal d'orecchie: quali sono i sintomi più frequenti?

Nella stragrande maggioranza dei casi, il mal di gola, sia monolaterale che bilaterale, ha un'origine infettiva e spesso si associano alcuni sintomi:

dolore durante la deglutizione;

difficoltà ad aprire la bocca (trisma);

dolore che si irradia fino all'orecchio;

raucedine della voce;

tosse;

linfonodi ingrossati;

febbre , brividi e dolori muscolari ;

naso chiuso o che cola.

Bisogna fare attenzione e ricordare che le infezioni otorinolaringoiatriche ripetute che causano mal di gola devono indurre a consultare un medico. Infine, in caso di infezione, è opportuno consultare un medico anche in caso di:

di notevole affaticamento;

febbre superiore a 39°C;

oppure se i sintomi persistono o preoccupano (linfonodi ingrossati, eruzioni cutanee, vomito, ecc.).

Tumore, malattia cronica: quando preoccuparsi del fastidio alla gola?

Se il mal di gola non è associato ad altri segni di infezione otorinolaringoiatrica e persiste, è meglio consultare un medico. Un cambiamento nelle condizioni generali, come una significativa perdita di peso, può indicare la diagnosi di un tumore.

I segni di irritazione della gola che tendono a diventare cronici possono essere il segnale di problemi di salute preoccupanti come reflusso acido , allergie, faringite cronica legata al fumo, ecc.

Mal di gola persistente da un lato: cosa fare?

Se il mal di gola persiste o peggiora dopo 5 giorni, si consiglia vivamente di consultare un medico. L'automedicazione non deve più essere protratta (soprattutto se si è dimostrata inefficace). Dopo un esame fisico, il medico potrebbe prescrivere un tampone faringeo o nasofaringeo per diagnosticare una possibile infezione. Per identificare un ascesso o un tumore potrebbero essere richiesti esami di diagnostica per immagini (raggi X, TAC o risonanza magnetica). Un'endoscopia può rilevare il GERD, un tumore o altre anomalie.

Come curare il mal di gola sul lato sinistro o destro?

In caso di infezione virale (virus influenzale, covid-19, adenovirus, virus respiratorio sinciziale, ecc.), il paracetamolo è l'unico trattamento sintomatico per alleviare i sintomi (salvo controindicazioni). Bisogna ricordare che i farmaci antinfiammatori non steroidei come l'ibuprofene non sono raccomandati in caso di malattie infettive.

In caso di infezione batterica ( faringite streptococcica, pertosse, ecc.), viene prescritta invece una terapia antibiotica .

Un ascesso peritonsillare richiede un trattamento d'urgenza da parte di un chirurgo otorinolaringoiatra per incidere l'ascesso. Gli inibitori della pompa protonica (PPI) vengono spesso somministrati per il trattamento del GERD .

Infine, nel caso di un tumore, il trattamento varia a seconda del tipo di tumore e del profilo del paziente. Ad esempio, il tumore alla testa e al collo richiede nella maggior parte dei casi un intervento chirurgico, la chemioterapia o la radioterapia.

Possono essere efficaci i gargarismi con acqua calda, limone e bicarbonato di sodio .

Per il mal di gola, il miele (e in particolare il miele di manuka) ha anche proprietà antinfiammatorie e lenitive che possono aiutare a migliorare il benessere. In farmacia è possibile trovare diversi farmaci e prodotti erboristici da banco contro il mal di gola.