35 milioni al fondo Alzheimer, Neurologo Rossini: "Bene, ma mancano fondi per ricerca applicata"

L'Alzheimer è una delle patologie che colpisce gli adulti in età avanzata e contro la quale non esiste (ancora) una cura. Si sta lavorando e si sta facendo ricerca in tal senso. La strada è ancora molto lunga, anche se piccoli e grandi risultati si continuano a ottenere, nella speranza di arrivare, un giorno a qualcosa di definitivo. L'Italia vanta in questo ambito il progetto Interceptor, un progetto nazionale di salute pubblica finanziato da Aifa e dal ministero della Salute per la messa a punto di uno strumento per la diagnosi precoce di demenza. Il suo coordinatore è Paolo Maria Rossini, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabiltazione dell'Irccs San Raffaele di Roma e coordinatore nazionale progetto Interceptor.

Nel commentare l'aumento delle risorse a 35 milioni milioni di euro in tre anni per il Fondo Alzheimer, il direttore ha sottolineato come la comunità scientifica che lavora e fa parte del progetto Interceptor " concorda con i principi generali dell'emendamento " alla Manovra, " sostanzialmente in linea con le finalità dell'Intergruppo parlamentare sulle neuroscienze e l'Alzheimer ". Tuttavia, ci tiene a sottolineare quello che definisce come " Un punto dolente ", ossia " la mancanza di risorse per la ricerca applicata ". Si tratta della ricerca che permette gli avanzamenti clinici e nell'assistenza, " sostenuta dai finanziamenti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), dei progetti indipendenti dell'Agenzia italiana per il farmaco come pure dell'Istituto superiore di sanità ".