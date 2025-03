Papillomavirus: screening e trattamento dell'infezione da HPV

HPV è l'acronimo di Human Papilloma Virus e i papillomavirus sono una famiglia di virus che infettano la pelle e le mucose. Ne sono stati descritti più di cento, di cui circa 40 possono infettare i genitali. Nonostante nel 90% dei casi l'HPV non causi alcun sintomo, è necessario distinguere:

Cancro HPV ad alto rischio (ano, vulva, vagina, pene,apparato ORL).

HPV cancerogeni a basso rischio ( ad esempio HPV 6 e 11). Questi ultimi HPV sono responsabili dello sviluppo di verruche esterne contagiose e condilomi esofitici (dette "creste di gallo" e vegetazioni veneree). Queste lesioni sono sempre benigne, ma possono essere fastidiose (antiestetiche e/o facilmente irritabili).

Tra i ceppi HPV cancerogeni ad alto rischio , il 16 e il 18 sono quelli più frequentemente coinvolti nello sviluppo di tumori. In particolare, si riscontrano in circa il 70% dei tumori cervicali.

Il contagio è essenzialmente sessuale e avviene generalmente durante il primo rapporto sessuale. Si stima che il primo contatto avvenga generalmente tra i 18 e i 25 anni. Successivamente, circa il 90% delle persone infette eliminerà spontaneamente l'HPV dopo 2-3 anni e a priori non c'è alcun rischio di ritrasmissione secondaria una volta guariti. Se non si hanno rapporti sessuali, la probabilità di contrarre uno o più HPV è molto bassa o addirittura nulla.

La prevenzione dell'infezione da papillomavirus (oltre all'astinenza) avviene attraverso la vaccinazione. L'uso del preservativo non è completamente efficace contro l'HPV.

Quali sono i diversi tipi di papillomavirus umano (HPV)?

È necessario distinguere i diversi tipi di HPV.

HPV con tropismo cutaneo

Infettano le cellule epiteliali della pelle e possono causare tumori benigni come le verruche plantari , ma anche favorire alcuni tumori maligni come il carcinoma squamocellulare (tumore della pelle).

HPV muco-tropici

Infettano le cellule epiteliali della mucosa genitale e orale. Si dividono in due sottogruppi:

HPV cancerogeni a basso rischio (ad esempio HPV 6 e 11) . L'infezione da questi virus può causare la comparsa di tumori benigni o condilomi (verruche genitali). Possono essere antiestetici o irritanti, richiedere un trattamento prolungato e ripresentarsi frequentemente;

HPV cancerogeni ad alto rischio , detti anche HPV oncogeni (HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 e in particolare HPV 16 e 18). Possono causare lo sviluppo di lesioni precancerose che possono trasformarsi in cancro dopo diversi anni o addirittura decenni. Queste lesioni cancerose possono colpire le zone genitali (vulva, vagina, cervice, ano e pene) e le vie aerodigestive superiori (bocca e gola). Tra i papillomavirus cancerogeni ad alto rischio, il 16 e il 18 sono quelli più frequentemente coinvolti nello sviluppo di tumori. In particolare, si riscontrano in circa il 70% dei tumori cervicali. Il 25% dei tumori correlati all'HPV colpisce gli uomini.

Trasmissione: come si contrae il papillomavirus umano (HPV)?

Le infezioni della pelle e delle mucose orali, anali o genitali sono causate dal gruppo di virus del papilloma umano (HPV). Il virus si trasmette attraverso il contatto diretto pelle a pelle, mucosa a mucosa o pelle a mucosa.

È possibile contrarre l'HPV senza avere rapporti sessuali?

L'HPV localizzato sui genitali si trasmette durante i rapporti sessuali, ma anche i preliminari (carezze, ecc.), il sesso orale e quello anale sono interessati: è stato dimostrato che il sesso orale aumenta il rischio di cancro ORL negli uomini. La ragione esatta di questa prevalenza non è nota, le ipotesi sono che potrebbe esserci un passaggio virale maggiore a livello della lingua dell'uomo quando entra a contatto con la mucosa vaginale rispetto al contrario. È anche possibile che il virus HPV sia meno presente sul pene degli uomini rispetto alla mucosa vulvare.

Per quanto riguarda l'infezione anale da HPV, è più comune negli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. Molto meno comunemente, condividere il bagno o gli asciugamani infetti può portare all'infezione da papillomavirus umano.

Quali sono i fattori di rischio del papillomavirus umano (HPV)?

Il primo fattore di rischio per il papillomavirus umano (HPV) è semplicemente l'essere sessualmente attivi.

Altri fattori favoriscono poi l'insorgenza delle manifestazioni dell'HPV (condilomi, verruche, lesioni benigne o precancerose, ecc.). Questi fattori includono:

Fumo ;

Immunosoppressione (infezione da HIV, assunzione di farmaci immunomodulatori, ecc.) .

HPV e cancro cervicale: quali sono i rischi?

Si stima che l'80% delle donne contragga l'infezione da HPV nel corso della propria vita. Il virus scompare spontaneamente, tranne nel 10% dei pazienti nei quali persiste nella mucosa della cervice. In queste donne, l'HPV può causare lesioni precancerose che possono trasformarsi in lesioni cancerose. La sola presenza dell'HPV comporta un rischio di sviluppare il cancro cervicale, ma non è sufficiente. Altri fattori associati sembrano aumentare il rischio: sono chiamati cofattori. Si tratta di:

fumo ;

sessualità precoce ;

promiscuità sessuale ;

storia del parto vaginale ;

coesistenza di altre infezioni trasmesse sessualmente ( clamidia , herpes genitale, ecc.);

assunzione di contraccettivi ormonali ;

Quali sono i sintomi del papillomavirus umano (HPV)?

Nella stragrande maggioranza dei casi , i pazienti portatori di HPV non presentano sintomi. Gli HPV cutanei possono causare verruche, come quelle plantari. Gli HPV muco-tropici possono causare condilomi . Si tratta di verruche genitali che si presentano come placche o macchie oppure come escrescenze granulari (o raggruppate), sono color carne, grigiastri o rosati e si trovano sui genitali,nella cavità orale o nella gola.

I condilomi compaiono dopo un periodo che varia dalle 3 settimane a diversi mesi o addirittura anni dall'infezione. Senza trattamento, solitamente scompaiono nel giro di pochi anni, ma possono ricomparire dopo diversi mesi o anni. I condilomi non rappresentano un rischio per la salute e non sono lesioni né cancerose né precancerose.

Sintomi del cancro HPV ad alto rischio

L'infezione da HPV, un virus cancerogeno ad alto rischio, solitamente non provoca sintomi. Nella maggior parte dei casi, il sistema immunitario elimina queste infezioni dopo diversi mesi. In una minoranza di pazienti, tuttavia, l'infezione può persistere per più di 2 anni e provocare lesioni cancerose sulla pelle, sui genitali, sulla cavità orale o sulla gola . Queste lesioni (o neoplasie) possono essere fastidiose e causare sanguinamenti anomali. Possono presentarsi in forme più o meno gravi e vengono quindi classificati in base al grado di disorganizzazione dell'epitelio da parte di cellule anomale.

È possibile prevenire i danni causati dall'HPV? Chi è interessato dal vaccino?

Per prevenire l'insorgenza di lesioni dovute al papillomavirus è utile seguire alcuni accorgimenti:

Non condividere articoli da toeletta personali.

Utilizzare preservativi e dighe dentali per ridurre il rischio di trasmissione durante i rapporti sessuali.

Non grattare le verruche già presenti per evitare qualsiasi rischio di contaminazione;

Per le donne: sottoporsi a controlli regolari da un ginecologo , con prelievo di campione cervico-uterino a intervalli stabiliti a partire dall'età di 25 anni, per effettuare un esame citologico delle cellule cervicali o un test HPV per la ricerca di virus ad alto rischio.

Vaccinazione consigliata tra gli 11 e i 14 anni

Esiste un vaccino anti-HPV raccomandato per le ragazze e i ragazzi, da effettuarsi prima dell'inizio dei rapporti sessuali, idealmente tra gli 11 e i 14 anni. Il recupero è possibile prima dei 20 anni (19 anni), per gli uomini omosessuali fino ai 26 anni.

Le giovani donne sono più vaccinate dei giovani uomini. La copertura vaccinale è molto più bassa tra i giovani uomini che tra le giovani donne, probabilmente perché le campagne di vaccinazione tra i giovani uomini e le giovani donne non sono state implementate contemporaneamente ed è diventata consuetudine vaccinare le giovani donne, ma non i giovani uomini.

Attualmente è raccomandato un solo vaccino: il vaccino Gardasil 9® che protegge contro i virus HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58 e deve essere utilizzato per qualsiasi nuova vaccinazione dal 1° gennaio 2021.

Il programma di vaccinazione per Gardasil 9® è il seguente:

La vaccinazione deve essere iniziata tra gli 11 e i 14 anni : 2 dosi a distanza di cinque mesi l'una dall'altra (fino a tredici mesi);

Vaccinazione iniziata tra i 15 e i 19 anni : 3 dosi somministrate secondo uno schema di 0, 2 e 6 mesi: M0, M2, M6;

Vaccinazione per gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini fino a 26 anni di età : 3 dosi somministrate secondo uno schema di 0, 2 e 6 mesi.

Qualsiasi nuova vaccinazione deve essere iniziata con il vaccino Gardasil 9® per le persone non precedentemente vaccinate. Se c'è un ritardo, non ha senso ricominciare tutto da capo, basta integrare con la/le dose/e mancante/i.

Nota bene: il vaccino Gardasil® che proteggeva da 4 ceppi del virus HPV non è più in commercio. Il vaccino Cervarix® che protegge contro 2 ceppi del virus HPV non è più raccomandato.

Diagnosi: come si fa a sapere se si è affetti da papillomavirus (HPV) e a rischio di cancro?

Se le lesioni (verruche, condilomi, lesioni precancerose, ecc.) sono chiaramente visibili a occhio nudo, è sufficiente l'esame clinico . Gli specialisti consultati dipendono dalla regione interessata (proctologo, urologo, ginecologo, otorinolaringoiatra, dermatologo, ecc.). Se le lesioni si trovano nella bocca o nei genitali, uno striscio può confermare la diagnosi e quest'ultimo può aiutare a identificare la presenza di possibili lesioni precancerose.

Per altre zone difficili da raggiungere possono essere eseguiti altri esami (uretroscopia, endoscopia, colposcopia, anoscopia). Se la biopsia rivela un cancro, i medici eseguono esami di diagnostica per immagini per determinarne l'estensione.

Screening del cancro cervicale nelle donne

Nelle donne è essenziale un monitoraggio regolare da parte di un ginecologo per individuare lesioni precancerose della cervice attraverso il Pap-test.

Tra i 25 e i 29 anni : l' esame citologico consiste nell'analizzare al microscopio le cellule della cervice, allo scopo di individuare precocemente la presenza di cellule anomale e di lesioni precancerose che potrebbero evolvere in cancro. Il primo va fatto all'età di 25 anni, il secondo un anno dopo.

Dopo i 30 anni: come primo passo si consiglia di effettuare il test HPV , più efficace. Rileva la presenza del virus HPV nelle cellule della cervice e cerca gli HPV ad alto rischio di cancro.

Perché non si effettua il test HPV come esame di prima linea prima dei 30 anni, se è più efficace dell'esame citologico? Perché l'infezione da HPV regredisce nella maggior parte dei casi

spontaneamente e non dovrebbe mai richiedere un intervento terapeutico immediato. Identificando infezioni che sarebbero scomparse spontaneamente, lo screening dell'HPV potrebbe portare a esami e trattamenti non necessari.