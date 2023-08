Parkinson, ecco alcuni sintomi in grado di "prevedere" la malattia

Conoscere in anticipo il nemico e "aggredirlo" prima della sua completa manifestazione per limitarne i danni è una delle sfide più importanti per combattere il morbo di Parkinson per il quale, ad oggi, non c'è ancora una cura definitiva. Come abbiamo visto su ilGiornale.it, l'ultima frontiera è data da esami specifici alla retina degli occhi in grado di anticipare, anche di alcuni anni, l'eventuale predisposizione a questa malattia. Esistono, però, altri segnali più tangibili che suonano come campanelli d'allarme, ecco quali.

Bradicinesia e camptocormia

Oltre al classico tremore quando si è a riposo, un segnale che potrebbe affacciarsi questa malattia è la bradicinesia: come spiegano gli esperti di Humanitas, si tratta di un " rallentamento dei movimenti volontari, ad esempio camminare, che diventano difficilmente controllabili" . A questa problematica si associa anche un'andatura sempre più curva e piegata in avanti chiamata camptocormia, conosciuta anche come sindrome della colonna vertebrale piegata.

I segnali legati a scrittura e sonno

Molti non sanno, però, che alcuni sintomi possono "predire" la malattia con un netto anticipo rispetto a quanto descritto finora. Un altro campanello d'allarme riguarda ad esempio la propria calligrafia, in particolare se vi è una riduzione dei caratteri di scrittura: come ricorda il Corriere, tra i primi studiosi ad accorgersi di questa problematica è stato Jean Martin Charcot, neurologo francese. Alcuni segnali sono legati al sonno notturno: la maggior parte dei pazienti che soffrirà di Parkinson soffre di Rem sleep behavior disorder (Rbd), ossia il disturbo della fase Rem notturna che interessa soprattutto gli uomini tra 40 e 70 annu che sognano aggressioni nei loro confronti e si difendono sferrando pugni e calci.

" Secondo vari studi, dal 25 all’80% di chi presenta Rbd si ammalerà di Parkinson entro 5-15 anni e ciò rende tale sintomo un importante predittore di malattia" , ha dichiarato al quotidiano il prof. Giuseppe Plazzi, docente all’Università di Bologna e presidente dell’European Narcolepsy Network. Durante le ore di riposo notturno può comparire anche la sindrome delle gambe senza riposo con movimenti difficilmente controllabili che si presentano anche 4-5 anni prima. " Se studi su più ampie popolazioni dovessero confermarlo, anche questo sintomo potrà considerarsi un importante predittore", ha sottolineato l'esperto.

Gusto, olfatto e stipsi

Due sintomi che sono stati d'attualità negli anni della pandemia Covid-19 sono legati al gusto e l'olfatto: nel primo caso si tratta di alcuni disturbi che possono comparire nel 50% dei casi anche 4 anni prima mentre, nel 29% dei casi, si possono avere problematiche al gusto a causa di una produzione eccessiva di saliva chiamata scialorrea parkinsoniana. Non è finita qui perché un futuro ammalato su due presenta problemi di stipsi, ossia difficoltà dell'espletamento della funzione intestinale. Infine, uno dei segnali principali è il freezing, letteralmente "congelamento", con cui le persone hanno la sensazione di avere i piedi "incollati" al suolo. " Se provi congelamento, potresti improvvisamente non essere in grado di andare avanti per diversi secondi o minuti ", spiegano gli esperti. Purtroppo, le cause di questa problematica non sono ancora note e può peggiorare nei pazienti ansiosi e stressati. " Il congelamento può verificarsi anche se non si riceve il farmaco in tempo, si dimentica una dose o si soffre di grave stitichezza" .

I segnali dal sangue