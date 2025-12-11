Perché i malati di Alzheimer smettono di riconoscere i loro cari

La malattia di Alzheimer è una grave malattia neurodegenerativa che colpisce gradualmente il comportamento, le emozioni e la personalità delle persone colpite. Oltre alla perdita di memoria, al deterioramento cognitivo, l'aggressività e la difficoltà a riconoscere i propri familiari è senza dubbio uno degli aspetti più difficili da gestire per familiari e caregiver. Un fenomeno noto come disturbo della cognizione sociale.

Le reti perineurali svolgono un ruolo cruciale

Un team dell'Università della Virginia (USA), il cui lavoro è stato recentemente pubblicato sulla rivista specializzata Alzheimer's & Dementia, suggerisce che l'incapacità di riconoscere familiari e amici potrebbe essere dovuta alla rottura delle reti protettive che circondano i neuroni nel cervello.

Il team aveva già dimostrato in precedenza il ruolo cruciale delle "reti perineurali" nel cervello. Si tratta di strutture reticolari che circondano i neuroni e agiscono come barriere essenziali, consentendo una comunicazione neuronale ottimale. Questa comunicazione è essenziale affinché il cervello possa formare e immagazzinare nuovi ricordi.

A differenza di quella degli oggetti, la memoria sociale ne risente. Qui, lavorando sui malfunzionamenti di queste reti, il team ha osservato che i topi di laboratorio con reti difettose perdevano la capacità di ricordare altri topi. La loro "memoria sociale" ne risultava compromessa. Riuscivano ancora a memorizzare oggetti nel loro ambiente, un fenomeno simile a quello che si può osservare nei pazienti affetti da Alzheimer, che possono ricordare più oggetti delle persone, anche quelle della loro cerchia ristretta.

Gli scienziati hanno quindi utilizzato farmaci, enzimi chiamati metalloproteinasi della matrice (MMP), per determinare se potessero prevenire la perdita delle reti perineurali. L'esperimento sembra aver avuto successo, rallentando la degradazione di queste reti e preservando parzialmente la memoria sociale dei topi.

Verso un nuovo approccio terapeutico o addirittura preventivo

Nella malattia di Alzheimer, le persone hanno difficoltà a ricordare i propri cari a causa della perdita di memoria sociale. Si è scoperto che le reti perineurali, una struttura a rete, proteggono questi ricordi sociali. Nella ricerca sui topi, quando hanno preservato queste strutture cerebrali fin dalla giovane età, i topi affetti da questa malattia avevano un ricordo migliore delle loro interazioni sociali. La ricerca ci avvicinerà ad un nuovo approccio terapeutico, o addirittura preventivo, alla malattia di Alzheimer, un approccio di cui oggi si ha disperatamente bisogno.

È importante sottolineare che i cambiamenti osservati nel cervello dei topi corrispondono a quelli osservati nei pazienti affetti da Alzheimer, suggerendo che colpire queste reti perineurali negli esseri umani potrebbe fornire benefici simili.

Il team di ricerca attenua queste osservazioni, indicando che saranno necessarie ulteriori ricerche sulla sicurezza e l'efficacia del trattamento qui testato prima di considerarne l'uso negli esseri umani, sebbene si tratti di un farmaco candidato già testato per altre indicazioni (in particolare l'osteoartrite).