Pillola anticoncezionale per gli uomini, iniziata la sperimentazione. Una vera rivoluzione

Si chiama YCT-529 ed una singla per definire un contraccettivo unico nel suo genere, perché rivolto al mondo maschile. Priva di ormoni, negli studi sugli animali ha dimostrato un’efficacia del 99%, con una reversibilità del 100%, senza provocare effetti collaterali. Ora dopo anni di studi si è arrivati alla fase finale quella della sperimentazione sull'uomo.

Cosa significa

La sperimentazione clinica dopo quella in laboratorio e sugli animali, vuol dire che sta per essere testata sull'uomo. È un grande traguardo sia a livello medico ma anche simbolico, che mette sullo stesso piano sia l'uomo che la donna. Da sempre la medicina si è interessata ad un anticoncezionale che avesse lo stesso effetto di quello femminile e si era provato a testare farmaci contenenti ormoni esattamente come le pillole femminili, ma questi non hanno garantito i risultati sperati. Ora invece, con l'avvio dello studio di Fase 1 First in Human Study Evaluating Single Ascending Oral Doses of YCT-529 in Healthy Males, si è arrivati ad una svolta definita dagli scienziati "epocale".

Com'è nato lo studio

È stato sviluppato dagli scienziati dell'Institute for Therapeutics Discovery & Development dell'Università del Minnesota (Stati Uniti). I test clinici sono stati avviati dall'azienda YourChoice Therapeutics, Inc, specializzata proprio in prodotti per la pianificazione familiare privi di ormoni, che come ben sanno le donne che assumono la pillola, possono avere degli effetti collaterali anche significativi.

Lo studio coinvolgerà due gruppi maschili, il primo a cui verrà somministrata la pillola YCT-529, il secondo con un placebo. Il farmaco andrà assunto a digiuno e non è ancora ben chiaro se, come succede con le pillole anticoncezionali femminili, tutti i giorni. L'obiettivo della ricerca è valutare la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica della pillola nell'essere umano.

I dati sono confortanti

Lo scorso anno erano stati presentati alla American Chemical Society (ACS), alcuni dati preliminari che avevano evidenziato come sui topi il farmaco era stato in grado di dare una copertura nel 99% dei casi, senza particolari effetti collaterali.

Come funziona il farmaco

YCT-529, agisce inebendo il recettore alfa dell'acido retinoico (RAR-alfa), una proteina legata all'acido retinoico (derivato della Vitamina A), tra i principali responsabili della formazione degli spermatozoi nei testicoli, rendendoli temporaneamente sterili, bloccando la produzione dei gameti maschili. Tuttavia nella sperimentazione sui topi, sospendendo il farmaco, in 4-6 settimane erano nuovamente in grado di potersi riprodurre.

“ L'ultima innovazione nella contraccezione è stata il controllo delle nascite tramite la pillola per le donne, e questo è successo più di 60 anni fa. Il mondo è pronto per un agente contraccettivo maschile e fornirne uno privo di ormoni è semplicemente la cosa giusta da fare, dato quello che sappiamo sugli effetti collaterali che le donne hanno sopportato per decenni a causa della pillola ”, ha spiegato in un comunicato stampa uno dei principali responsabili dello studio, il professor Gunda Georg che ha aggiunto:

“ YCT-529 blocca una proteina, non gli ormoni, per prevenire la produzione di sperma. Riteniamo che ciò sarà più attraente per gli uomini, la maggior parte dei quali considera la prevenzione della gravidanza come una responsabilità condivisa, nonostante le limitate opzioni contraccettive di oggi, che sono permanenti o solo moderatamente efficaci ”.

Una rivoluzione epocale

Se la sperimentazione sull'uomo, che terminerà a maggio prossimo funzionerà così come sugli animali pareggerà un conto che, parlando di contraccettivi orali, è da sempre sulle spalle delle donne. Sarà quindi possibile pianificare a livello familiare allo stesso modo se sia l'uomo ad assumerla o la donna, cosa fino ad ora impossibile.