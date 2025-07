Pillola del giorno dopo: come si assume e gli effetti collaterali

l termine generico " pillola del giorno dopo " comprende qui due tipi di farmaci in commercio: levonorgestrel e ulipristal acetato. Questi farmaci sono contraccettivi di emergenza da assumere il prima possibile dopo un rapporto sessuale a rischio, per evitare il verificarsi di una gravidanza indesiderata . Si noti che mentre il levonorgestrel può essere assunto solo entro tre giorni (72 ore) dal rapporto sessuale non protetto o scarsamente protetto, l'ulipristal acetato può essere assunto fino a cinque giorni (120 ore) dopo tale rapporto. Entrambi beneficiano di grande efficacia, ancora maggiore se assunti il più vicino possibile al rapporto sessuale a rischio.

Anche se queste pillole sono generalmente ben tollerate, come qualsiasi farmaco, possono avere effetti collaterali. Poiché queste due molecole (ulipristal acetato e levonorgestrel) hanno un meccanismo d'azione piuttosto simile, i due tipi di pillola del giorno dopo in commercio presentano effetti collaterali simili , la maggior parte dei quali moderati e di breve durata. Dal 1° gennaio 2023 la contraccezione d'emergenza è coperta al 100% e quindi gratuita per tutti , indipendentemente dall'età e senza prescrizione medica.

La pillola del giorno dopo Levonorgesrel

Composizione: levonorgestrel , un progestinico.

Meccanismo d'azione: blocca lo sviluppo del follicolo ovarico ritardando l'ovulazione finché le sue dimensioni non superano i 14 mm, ovvero il periodo entro il quale gli spermatozoi non sono più fecondanti.

Assunzione: fino a tre giorni dopo il rapporto sessuale.

Efficacia: tra il 95% e il 58% a seconda del tempo impiegato.



Allattamento : possibile. Tuttavia, poiché il levonorgestrel viene escreto nel latte materno, la banca dati pubblica dei farmaci e il foglietto illustrativo raccomandano di allattare immediatamente prima di assumere la compressa e di attendere 6 ore dopo l'assunzione.

Sanguinamento: possibile nei giorni successivi.

possibile nei giorni successivi. Effetti collaterali: mestruazioni più abbondanti e/o ritardate, mal di testa , nausea, vertigini, dolori addominali , dolori uterini, stanchezza, sensibilità al seno.

e/o ritardate, , nausea, vertigini, , dolori uterini, stanchezza, sensibilità al seno. Precauzioni: non raccomandato per persone di peso superiore a 80 kg, con anamnesi di salpingite o gravidanza ectopica . È necessario un consulto medico in caso di rischio tromboembolico o insufficienza epatica.

Controindicazioni: allergia a uno dei componenti.

La pillola del giorno dopo Ulipristal acetato

Composizione: ulipristal acetato, un antiprogestinico.

Meccanismo d'azione: inibisce l'ovulazione e interferisce con i processi che precedono l'annidamento dell'ovulo fecondato nell'utero.

Assunzione: fino a cinque giorni dopo un rapporto sessuale non sicuro.

Efficacia: 99,1% se assunto entro le prime 24 ore; 98,2% se assunto entro tre-cinque giorni.

Allattamento al seno: poiché l'ulipristal acetato viene escreto nel latte materno, il database pubblico dei farmaci sconsiglia l'allattamento al seno per una settimana dopo l'assunzione.

Sanguinamento: raro.

Effetti collaterali: mestruazioni più abbondanti e/o ritardate, mal di testa, vertigini , sbalzi d'umore, stanchezza, dolorabilità al seno.

e/o ritardate, mal di testa, , sbalzi d'umore, stanchezza, dolorabilità al seno. Precauzioni: consultare un medico in caso di insufficienza epatica o asma grave. Non usare entrambe le pillole insieme, poiché potrebbero interagire negativamente.

Controindicazioni: allergia a uno dei componenti.

Cosa succede dopo? Se stai assumendo levonorgestrel, interrompere la pillola per qualche giorno. Usare il preservativo fino alla fine del ciclo.

Gli effetti collaterali

Gli effetti collaterali molto comuni (che interessano più di un utilizzatore su dieci) includono vertigini , mal di testa , nausea , dolori addominali , sensibilità al seno, affaticamento e ritardi mestruali .

Gli effetti collaterali comuni, che colpiscono da una a dieci pazienti su cento, includono diarrea, vomito e mestruazioni dolorose (dismenorrea) . Sono stati segnalati anche sbalzi d'umore, mialgia o vertigini.

Raramente, dopo la commercializzazione del levonorgestrel sono stati segnalati casi di eventi tromboembolici (coagulazione del sangue) , così come reazioni allergiche ( edema , eruzioni cutanee). Per quanto riguarda l'ulipristal acetato, può causare altri effetti collaterali (prurito, acne, ecc.), ma questi rimangono rari o molto rari. Il foglietto illustrativo li illustra per esteso.

La pillola del giorno quali effetti comporta?

A causa del suo meccanismo d'azione mirato a interrompere e ritardare l'ovulazione , la pillola del giorno dopo ha in realtà delle conseguenze sulle mestruazioni successive : può ritardarne l'arrivo o modificarne l'aspetto e la durata.

Tra gli effetti collaterali più comuni (tra l'1 e il 10% dei casi) che possono essere causati dall'assunzione della pillola del giorno dopo contenente levonorgestrel ci sono sanguinamenti e mestruazioni abbondanti .

La cosiddetta "pillola del giorno dopo" contenente ulipristal acetato , gli studi clinici di fase III hanno riportato che una minoranza (8,7%) delle donne ha riportato sanguinamenti intermestruali (al di fuori delle mestruazioni) della durata media di 2,4 giorni.

Nella maggior parte dei casi (88,2%), questi sanguinamenti erano leggeri, simili a spotting . Tra le donne che hanno ricevuto ulipristal acetato in questi studi di fase III, solo lo 0,4% ha riportato sanguinamenti intermestruali abbondanti.