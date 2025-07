Quali farmaci possono aiutare a smettere di fumare?

Due molecole possono aiutare i fumatori con elevata dipendenza dalla nicotina a sopprimere i sintomi di astinenza : bupropione e vareniclina. Sebbene smettere di fumare sia un vero e proprio trattamento per garantire la sopravvivenza e l'aspettativa di vita, la necessità di un farmaco che agisca sulla chimica neuronale del sistema limbico è giustificata solo per i fumatori con elevata dipendenza, che hanno fallito con i farmaci anti-fumo, che sono altamente motivati a smettere, una condizione essenziale.

Questi due farmaci sono disponibili solo su prescrizione medica. AIFA ne raccomanda la prescrizione come trattamento di seconda linea dopo il fallimento della terapia sostitutiva della nicotina. Il bupropione, in particolare, è stato oggetto di molte controversie a causa dei suoi effetti collaterali.

Come funziona il Bupropione?

Questo farmaco è un antidepressivo psicotropo, inizialmente utilizzato per le sue proprietà antidepressive negli anni '80. Prescritto per la cessazione del fumo, sopprime il desiderio di fumare nei fumatori accaniti, ma il suo meccanismo d'azione non è ancora del tutto chiaro. Aumenta l'attività di noradrenalina e dopamina nella trasmissione degli impulsi nervosi tra i neuroni.

Altri antidepressivi, come gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), agiscono sulla serotonina; il bupropione è unico perché agisce sulla dopamina che è l'ormone maggiormente influenzato dalla nicotina e svolge un ruolo chiave nel "centro della ricompensa" del cervello.

Effetti collaterali

La sua azione antifumo è stata scoperta per caso in pazienti depressi che hanno smesso di fumare senza difficoltà, ma è responsabile di numerosi effetti collaterali: nausea, vertigini, tachicardia, insonnia, incubi, rischio di convulsioni, aumento della pressione sanguigna, ecc. È totalmente controindicato in combinazione con molti farmaci e in molte condizioni (storia di gravi disturbi alimentari, disturbo bipolare, grave insufficienza epatica, tumore al cervello o al midollo spinale, storia di convulsioni, persona in fase di astinenza da alcol o tranquillanti, ecc.).

Queste restrizioni hanno portato i medici a prescriverlo solo ai fumatori accaniti che non sono riusciti a smettere con la terapia sostitutiva della nicotina o altri aiuti, hanno un'ottima motivazione e presentano un rischio minimo di manifestare effetti collaterali.

Quanto dura il trattamento?

La durata del trattamento è di due mesi sotto stretto controllo medico. Il bupropione non è rimborsato dal SSN.

Come funziona la Vareniclina?

E'un farmaco che aiuta a smettere di fumare. Viene assunto per via orale sotto forma di compresse, solitamente due al giorno per un periodo di tre-sei mesi. È acquistabile in farmacia, ma deve essere prescritto da un medico. Attualmente non rientra tra i farmaci dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente la vareniclina non è in commercio. Secondo la nota AIfa del 15 luglio 2021, infatti, i lotti di vareniclina in cui sono stati riscontrati livelli di N-nitroso-vareniclina al di sopra dei livelli di assunzione giornalieri ritenuti accettabili da Pfizer sono stati ritirati. A titolo precauzionale, Pfizer ha interrotto la distribuzione del medicinale in attesa dei risultati di ulteriori controlli. Ad eccezione della presenza di nitrosammine, le istruzioni per l'uso del farmaco rimangono invariate. Il trattamento viene assunto in compresse , ogni giorno per tre mesi e il dosaggio è progressivo. I pazienti inizieranno con 0,5 mg, per uno o tre giorni, una volta al giorno. Il quarto giorno, la dose è di 0,5 mg, ma due volte al giorno, per raggiungere 1 mg due volte al giorno l'ottavo giorno.

La modalità d'azione di Vareniclina è duplice:

si lega ai recettori della nicotina nel cervello e riduce il desiderio di nicotina . Quindi , quando si smette di fumare, si verificano meno sintomi di astinenza ;

poiché non lascia più spazio sui recettori per la nicotina vera e propria, se si fuma un'altra sigaretta, non si proverà più soddisfazione. Questo renderà più facile non ricominciare a fumare.

Effetti collaterali?

Questo farmaco causa spesso effetti collaterali che possono richiedere l'interruzione del trattamento. I più comuni sono: nausea, mal di testa, insonnia, incubi. È stato accusato di aumentare il rischio di depressione e di causare pensieri suicidi. Da uno studio britannico pubblicato nel 2016, il farmaco è stato ritenuto sicuro. Pensieri depressivi e suicidi sono piuttosto legati alla fragilità psicologica dei fumatori colpiti da questi effetti, temporaneamente destabilizzati dalla cessazione del fumo.

Quanto dura il trattamento?

Il periodo di prescrizione è di uno-tre mesi.

Come funziona la Citisiniclina?

Si tratta di una molecola di origine vegetale già utilizzata da decenni nei Paesi dell’Europa orientale come supporto alla cessazione del fumo.



La Citisiniclina è un agonista parziale dei recettori α4β2 dell’acetilcolina nicotinica, lo stesso target della vareniclina. Legandosi a questi recettori, la molecola riduce il piacere associato al consumo di nicotina e attenua i sintomi di astinenza, rendendo più gestibile il percorso di disassuefazione. Rispetto ai sostituti nicotinici, come cerotti e gomme da masticare, che agiscono prevenendo i sintomi da sospensione senza incidere sull’appeal della sigaretta, citisiniclina interviene direttamente sui meccanismi di ricompensa cerebrale.



Stando a quanto dichiarato da Rick Stewart, co-fondatore e CEO di Achieve, se approvato, il farmaco rappresenterebbe la prima nuova opzione terapeutica per la dipendenza da nicotina in quasi due decenni. Secondo Stewart, il lancio sul mercato statunitense potrebbe avvenire entro la fine del 2026, con potenzialità di estensione anche al trattamento della dipendenza da sigarette elettroniche, ambito in cui la molecola ha mostrato risultati promettenti in uno studio di fase 2.

Come smettere di fumare? Quali aiuti sono disponibili?

Essere positivi, perseverare, farsi aiutare, divertirsi: vivere senza tabacco diventerà una grande soddisfazione, anche se a volte i benefici per la salute non si avvertono per diverse settimane. In un anno, si può aumentare la propria capacità respiratoria del 10% e ridurre il rischio cardiaco del 50%.

Se consideriamo smettere di fumare come una liberazione e non come un calvario, in un ambiente di supporto e con i saggi consigli di professionisti (medico di base, pneumologo, psichiatra, tabagista,

dietista, sofrologo, ecc.), i sostituti della nicotina saranno utili e comodi, privi di controindicazioni e possono essere prescritti in particolare alle donne in gravidanza. Possono essere associati a tutti i trattamenti.