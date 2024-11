Come funziona ISM5939, il farmaco anti cancro inventato dall'intelligenza artificiale

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo farmaco è pronto a scendere in campo nella lotta contro il cancro. Stiamo parlando dell'atteso ISM5939, così speciale perché a progettarlo è stata l'intelligenza artificiale. A quanto pare il medicinale ha già ricevuto l'approvazione della FDA americana e adesso si attende solo che si cocludano tutte le verifiche e che venga messo a disposizione dei pazienti.

Un farmaco creato con l'AI

È stata l'Insilico Medicine, azienda basata sull'intelligenza artificiale generativa in fase clinica, a presentare la nuova terapia. Terapia che ha ricevuto di recente l'approvazione della Food and Drug Administration (FDA). Si tratta di un inibitore orale di piccole molecole best-in-class che ha come obiettivo i tumori solidi, ossia quei tumori che, a differenza di quelli del sangue, possiedono una struttura specifica che ricorda quella di un tessuto sano. Il target di questo medicinale è il gene ENPP1, come in molti altri medicinali immunoterapici. Con questo nuovo farmaco, la Insilico è alla decima molecola ottenute grazie all'IA e approvata per le sperimentazioni cliniche.

Come abbiamo detto, il bersaglio è ENPP1, una pirofosfatasi ecto-nucleotidica che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del sistema immunitario, ma anche cardiovascolare, neurologico ed ematologico. Questo enzima è coinvolto nelle forme di cancro più aggressive, e si associa a metastasi e prognosi sfavorevole. Ecco dunque che agire su ENPP1, riuscendo a inibirlo, potrebbe fare la differenza nell'andamento della malattia. Viene a migliorarsi la funzione antitumorale del nostro sistema immunitario. Vengono regolati i livelli extracellulari di cGAMP e si attiva il percorso cGAS-STING, che ha ottime capacità anti-cancro.

ISM5939 è stato ottenuto grazie all'aiuto di Chemistry42, un motore di chimica generativa, a cui sono stati affiancati i dati della piattaforma Pharma.AI. Sono bastati tre mesi per ottenere il composto e realizzarlo. Ad oggi, il farmaco ha dimostrato un'efficacia antitumorale degna di nota, oltre ad essersi dimostrato sicuro. La sua scoperta è stata pubblicata quest'anno sulla rivista Nature Biotechnology.

L'attesa per altri risultati

" Non vedo l'ora di ricevere il prossimo segnale clinico di ISM5939 ", ha dichiarato il dottor Sujata Rao, Chief Medical Officer di Insilico Medicine, come riportato da News-medical.net.

Con la sua finestra di sicurezza favorevole e l'elevato potenziale per la terapia combinata, è pronto ad ampliare significativamente lo spettro di opzioni di trattamento per i pazienti oncologici

", ha aggiunto.