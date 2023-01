“Tempesta perfetta”. Allarme per la carenza di farmaci: quali mancano

È nuovamente allarme carenza farmaci. A fare scattare l’allerta ci ha pensato l’ultimo report dell’Aifa legato ai medicinali difficili da reperire. Al 3 gennaio 2023, il totale si attesta a 3.198, poco meno di 3.200. Registrato un aumento significativo rispetto ai dati di dicembre - +66 medicinali – e la lista comprende principalmente antinfiammatori, antipiretici, alcuni tipi di antibiotici, cortisonici per l'aerosol, prodotti per la tosse, farmaci antipertensivi e antiepilettici. Molti sono utilizzati da tutti, basti pensare a Moment, Nurofen, Sididol e Neo Borocillina. E ancora: Tachipirina, Tachifludec e Amoxicillina.

L’Agenzia italiana del farmaco ha sottolineato che nella metà dei casi si tratta di una cessazione dei farmaci, dunque sono sostituibili. Nel 46 per cento dei casi, invece, si tratta di mancanza. Federfarma ha precisato che non si tratta di emergenza sanitaria, bensì di un mix di fattori: dalle complicazioni legate alla pandemia da Covid-19 a quelle della fase di produzione.

Scatta l’allarme per la carenza di farmaci

Per la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani si tratta di una “tempesta perfetta” che “continua a incidere sul problema della carenza di medicinali di uso comune, iniziata già nella scorsa primavera, quando la Federazione dei farmacisti per prima aveva denunciato l'indisponibilità di alcuni farmaci antinfiammatori". Il presidente della Fofi, Andrea Mandelli, ha spiegato a Radio Capital che la situazione stenta a tornare alla normalità per diversi motivi: tra questi la guerra in Ucraina, la crisi energetica, la scarsità di materiali, il picco della stagione influenzale e l’onda lunga del Covid-19. I cittadini, ovviamente, non vengono mai lasciati soli, assicura Mandelli: “Si tratta di una questione complessa che riguarda da vicino la salute delle persone e per questo va affrontata al più presto e secondo una visione di sistema, tenendo conto dell'attuale contesto economico ed energetico che incide sui costi di produzione e distribuzione dei farmaci, beni per i quali non sono possibili fluttuazioni del prezzo che è deciso dallo Stato”.