Soffri di "Text neck"? Colpa (anche) dello smartphone. Cos'è e come si cura

Ascolta ora 00:00 00:00

Quante volte vediamo in strada, sui mezzi pubblici, nei ristoranti e nelle più svariate situazioni quotidiane tantissime persone, giovani e meno giovani, con la testa rivolta verso lo schermo dello smartphone? Ebbene, il continuo chinare il capo in avanti diventato ormai automatico è alla base di una patologia moderna che causa dei problemi al rachide cervicale, sette vertebre che si trovano nella colonna cervicale.

Cos'è il "Text neck"

Da questa situazione degli anni Duemila gli anglosassoni hanno coniato il termine "Text neck", dove vengono inseriti insieme i due termini "testo" e collo" per rendere l'idea, come si messaggiasse con quella parte del nostro corpo. I rischi, però, sono chiari partendo dalla base di cinque chili che servono al nostro corpo per mantenere la testa in maniera eretta. " Quando chiniamo il capo in avanti per usare il cellulare, il tablet, il pc o giocare con i videogames, le cose cambiano: solo ad un lieve inclinazione di 15° della testa la pressione esercitata supera i 12 kg, quando siamo particolarmente inclinati oltre i 30°,come quando siamo in piedi e teniamo il device tra le mani poste in basso, le forze superano i 20 kg", spiega al Corriere Joseph Luraschi, dottore in chiropratica.

Quali sono i rischi

Una situazione continuativa nel tempo provoca sforzi troppo elevati al rachice cervicale, uno stress che può sfociare non soltanto a dolori ma anche a quelle che vengono chiamate "sublussazioni vertebrali", ossia " una sofferenza che si manifesta in disallineamenti e malfunzionamenti nelle articolazioni scheletriche con effetti sul sistema nervoso", spiega Luraschi. Ma le problematiche non sono finite qui e possono arrivare anche a interessare il midollo spinale se le tensioni sono troppo elevate. Il "Text neck", nel tempo, può causare problematiche croniche a carico della colonna vertebrale cronici fino a problemi di natura artrosica.

Le cure disponibili

Ad oggi la chiropratica, ossia con i movimenti della mano da parte degli esperti del settore, può aiutare le persone con questa patologia casuata indirettamente dagli smartphone (ma la colpa in questo caso è nostra) a ridurre le problematiche legate alla colonna vertebrale. " L’intero trattamento è fatto di manipolazioni, rotazioni, pressioni e il chiropratico deve essere bravo a controllare le manovre che esegue sui pazienti controllando le proprie forze. Lo scopo è quello di far cambiare la struttura del corpo del ragazzo, modificando la posizione delle sue ossa affinché sia più facile per lui stare in posizione dritta" .

Come fare prevenzione

La postura è tutto: se ai giovani si insegna a non chinare la testa ma posizionare lo smartphone e gli altri strumenti di uso quotidiano a un'altezza più elevata, il collo eviterà un sovraccarico inutile che porta alle patologie sopra descritte.

"ci sono sempre la consapevolezza e la tonicità muscolare, perché se un muscolo non funziona bisogna aiutarlo ad agire di nuovo correttamente in modo da poter tenere la testa nella giusta posizione",

È fondamentale riuscire a sedersi correttamente ma deve essere l'ambiente che ci circonda a nostro favore con la corretta luminosità ma alla base di tuttoconclude l'esperto.