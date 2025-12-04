Tosse secca o grassa: quale rimedio di automedicazione?

La tosse accompagna spesso infezioni respiratorie come raffreddore, bronchite oppure influenza. Può essere secca (irritativa) o grassa (produttiva). Il trattamento dipende dal tipo di tosse: calmare la tosse secca significa dare sollievo, mentre la tosse grassa deve essere gestita, non soppressa.

Come alleviare la tosse secca con l'automedicazione?

La tosse secca è una tosse irritativa, spesso causata da un'infezione virale, dall'aria eccessivamente secca, da un'allergia, dal reflusso gastrico o da alcuni farmaci (come gli ACE inibitori).

Farmaci contro la tosse

Esistono diversi farmaci per lenire la tosse secca persistente, ma il loro uso deve essere cauto.

Destrometorfano: un sedativo della tosse che aiuta ad alleviare il disagio notturno;

Codeina: efficace ma ora disponibile solo su prescrizione medica, a causa del rischio di dipendenza e sonnolenza;

La folcodina è stata ritirata dal mercato europeo dal 2022 a causa di un aumento del rischio di allergia grave durante l'anestesia generale.

Antistaminici sedativi della tosse

Gli sciroppi contenenti oxomemazina possono essere utilizzati per la tosse notturna di origine allergica. Possono causare sonnolenza, disturbi della vista, stitichezza, ritenzione urinaria e devono essere usati con cautela.

Soluzioni non medicinali e naturali

Alcune alternative non sedative possono alleviare la tosse irritante, come:

Piante lenitive ( altea, piantaggine, drosera...)

Miele (da 1 anno di età), il cui effetto lenitivo è riconosciuto

Idratazione regolare

Umidificazione dell'aria

Per i bambini è sconsigliato l'uso di sedativi della tosse o espettoranti prima dei due anni, preferendo invece l'irrigazione nasale, l'idratazione e l'umidificazione dell'aria. Inoltre, le supposte a base di erbe non sono più raccomandate a causa della mancanza di efficacia comprovata e dei rischi associati.

Oli essenziali per la tosse

Alcuni oli essenziali sono noti anche per lenire la tosse e migliorare il comfort respiratorio. L'olio essenziale di cipresso può aiutare a calmare la tosse secca o spasmodica grazie alle sue proprietà toniche per le vie respiratorie. L'olio essenziale di pino silvestre è spesso utilizzato per la tosse irritativa, contribuendo a liberare le vie respiratorie. Questi oli devono però essere sempre usati con cautela, opportunamente diluiti e non sostituiscono il parere medico in caso di tosse persistente o grave.

Come alleviare la tosse grassa con l'automedicazione?

La tosse grassa è una tosse "utile": aiuta a espellere il catarro accumulato nei bronchi. L'obiettivo non è sopprimerlo, ma facilitarne l'espettorazione.

Fluidificanti bronchiali e mucolitici

Le due molecole comunemente utilizzate sono:

Acetilcisteina

Carbocisteina

Fluidificano le secrezioni, ma devono essere usati con cautela e non bisogna somministrarli prima dei 2 anni nei bambini e nemmeno dopo le ore 18 e si consiglia cautela anche in caso di anamnesi di ulcere gastrointestinali.

Secondo le raccomandazioni del NICE ( National Institute for Health and Care Excellence ), questi farmaci non sono sistematicamente raccomandati nei casi di semplice tosse virale acuta (raffreddore, bronchite lieve), poiché il loro beneficio è limitato.

Piante con proprietà espettoranti

Alcune piante possono aiutare a fluidificare il muco:

Edera rampicante

Eucalipto

Menta

Lavanda

Non sono raccomandati per i bambini piccoli e per le persone affette da asma.

Tosse e automedicazione: quali precauzioni adottare?

Prestare attenzione alla durata dell'automedicazione che non deve superare i 5 giorni. Se la tosse secca diventa produttiva, è opportuno interrompere l'assunzione di sedativi della tosse, poiché potrebbero peggiorare la congestione.

Tosse secca o grassa: quando consultare un medico?

Il consulto medico è necessario nei seguenti casi:

Una tosse che persiste per oltre 3 settimane

Febbre alta o prolungata

Difficoltà respiratorie

Dolori al petto

Suoni di fischio

Espettorato sanguinante

Anche alcune situazioni specifiche richiedono un consulto medico immediato: