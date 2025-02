Tumore all'esofago: chi è a rischio e i sintomi a cui fare attenzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul tumore all'esofago, spesso la diagnosi è tardiva. Questo perché i pazienti sottovalutano i sintomi, classificandoli come problemi di minore entità, come bruciore di stomaco o mal di gola. È spesso questo il motivo per cui, sfortunatamente, 9 pazienti su 10 muoiono entro un decennio. Gli ultimi dati suggeriscono che questo tipo di patologia è in aumento tra i giovani.

I dati

Secondo i dati riportati nel lungo report del Sun, solo nel Regno Unito si registrano 14,2 nuovi casi di cancro all'esofago ogni 100.000 persone all'anno. In Italia il dato è di 3,5 casi ogni 100.000 persone all'anno, mentre in Spagna è di 4,4. I tassi in Francia e Germania sono quasi la metà, rispettivamente di 7 e 7,7. La maglia nera va ai Paesi Bassi, che superano di poco i dati della Gran Bretagna con 14,9 casi.

I sintomi

I sintomi sono spesso sottovalutati, perché apparentemente lievi. L'oncologo Jason Chow, medico consulente presso il Cromwell Hospital di Londra, spiega: "Il mal di gola tende a essere qualcosa che passa da solo. Tuttavia, un dolore persistente alla gola, localizzato al centro del petto (o dietro lo sterno), e difficoltà a deglutire, che può manifestarsi anche come una sensazione di bruciore, sono sintomi comuni del cancro esofageo. Sintomi che, soprattutto se persistenti, devono essere comunicati al medico".

Difficoltà di deglutizione

Questo è uno dei sintomi più comuni del cancro esofageo. Thompson afferma: "Questo sintomo inizia con i cibi solidi e progredisce verso i liquidi man mano che il cancro peggiora".

Perdita di peso

"Avviene in maniera anomala", spiega l'oncologo, "senza nessun tipo di dieta o cambiamenti nell'alimentazione".

Bruciore di stomaco

Un altro sintomo, dice Chow, è "l'indigestione o il bruciore di stomaco che non passa. Alcune persone", aggiunge Thompson, "riferiscono di avere un bruciore di stomaco di lunga data prima di sviluppare sintomi, sebbene la maggior parte di coloro che sviluppano un cancro esofageo non presenti sintomi di questo tipo prima di manifestare disfagia". Va comunque sottolineato che questi sono sintomi generici e molto comuni e che non tutte le persone che li manifestano stanno sviluppando un tumore.

Mal di gola

Anche un dolore intenso alla gola, che non tende a passare ma peggiora nel tempo, è un campanello d'allarme e può essere un sintomo del tumore all'esofago.

Tosse e raucedine

Altri sintomi includono la sensazione di soffocamento, tosse o infezioni toraciche inspiegabili. Chow afferma che potrebbero esserci anche "tracce di sangue e raucedine persistente".

Stanchezza

La stanchezza è spesso causata dall'anemia, una possibile conseguenza del tumore. Sensazioni di spossatezza e affaticamento cronico possono essere altri sintomi da non sottovalutare.

Diagnosi

Julie Thompson, responsabile delle informazioni presso l'ente benefico per l'apparato digerente Guts UK, afferma: "Il cancro esofageo può essere difficile da individuare, poiché potrebbe non causare alcun sintomo finché non provoca un'ostruzione del cibo e delle bevande nell'esofago o finché la deglutizione non diventa dolorosa e problematica".

Secondo i dati del Servizio Sanitario Nazionale, il 20% dei casi di cancro all'esofago viene diagnosticato in strutture d'emergenza, come i pronto soccorso. Questo indica che molte persone arrivano alla diagnosi in stadi avanzati, quando il cancro è più difficile da curare.

Chi è a rischio

Chow afferma che il rischio di sviluppare il cancro dipende generalmente da fattori come l'età (la maggior parte delle persone con cancro all'esofago ha più di 60 anni, con un picco tra gli 85 e gli 89 anni), condizioni mediche e stile di vita, come il sovrappeso.

"Per il cancro all'esofago, fumare o masticare tabacco aumenta il rischio. Il fumo, associato all'alcol, lo aumenta ulteriormente", spiega Chow.

Inoltre, "se si soffre di reflusso acido cronico o di esofago di Barrett (una condizione in cui le cellule che rivestono l'esofago diventano anomale a causa del reflusso acido cronico), il rischio di cancro all'esofago può aumentare", conclude l'oncologo.