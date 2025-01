Viagra rosa: come funzione e quali sono i benefici della nuova "cialda"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Viagra dal colore blu acquisisce il colore rosa e dalla pillola si tramuta in una cialdina che si fa sciogliere con facilità sotto la lingua.

Questo farmaco, che contrasta la disfunzione erettile, tanto atteso nel Regno Unito, è già in commercio in Italia. Secondo il Rapporto OsMed 2023 dell’Agenzia Italiana del Farmaco- AIFA, l’Italia risulta uno dei Paesi consumatori di questo tipo di medicinali.

Nell’ultimo anno si è registrato infatti un aumento del consumo del 5,77%. A determinare ciò si pensa che sia anche il fatto che il prezzo di questo tipo di medicinali si sia abbassato rispetto al passato. Il dato però allarmante è che i maggiori consumatori di viagra sono i giovani. Il boom del loro utilizzo riguarda maggiormente la fascia d’età che va dai venti ai trent’anni.

Che cos’è il Viagra Rosa

Non si tratta di una compressa come il Viagra Blu. Risulta più discreto e sottile da sciogliersi come se fosse una caramella sotto la lingua senza dover bere acqua. Il suo aspetto e soprattutto il suo colore rosa lo rende più accattivante.

Per quanto riguarda l’effetto, il suo tempo di efficacia è più rapido. Bastano circa una quindicina o al massimo una ventina di minuti per fare effetto. Questo particolare farmaco all’inizio è stato progettato per le malattie cardiache.

Il suo nome è Viagra ODF (film orodispersibile di citrato di sildenafil). Le confezioni prevedono dosi singole da 50 mg che è quella consigliata per ciascun paziente. Il suo principio attivo è il sildenafil. Non è altro che un inibitore dell’enzima fosfodiesterasi.

Come agisce il Viagra Rosa e controindicazioni

Il suo compito è quello di aumentare efficacemente il flusso del sangue al pene in seguito a stimolazione sessuale, promuovendo così l’erezione. Ha anche il compito di rilassare i vasi sanguigni a livello polmonare. Così facendo favorisce il flusso del sangue in caso di ipertensione polmonare.

Il Viagra classico, ossia la pillolina blu è uscita sul mercato per la prima volta in assoluto negli anni Novanta, dopo essere stato inventato dalla casa farmaceutica americana Pfizer. Il farmaco è stato sviluppato per la prima volta negli anni Ottanta per le malattie cardiache, ma i partecipanti alla sperimentazione notarono un insolito effetto collaterale: erezioni frequenti. Ha rivoluzionato per diversi anni il mondo del benessere sessuale degli uomini.

Questa nuova variante risulta versatile e molto discreta. Tra le controindicazioni del suo utilizzo vi è la cefalea.

È consigliabile quando si fa uso di questo tipo di farmaci di consultare sempre il medico curante per capire se può avere effetti collaterali con la combinazione anche di altri farmaci che si assumono per altre patologie.