Esaurimento sessuale: 6 cause e i rimedi per affrontarlo

Chi non ha già avvertito un calo della libido , per vari motivi, stanchezza, stress, tensione nella coppia, lutto... Questa riduzione del desiderio sessuale è comune e non colpisce solo le donne. L'intensa stanchezza può portare ad una riduzione o scomparsa del desiderio sessuale. L’attività sessuale non è un bisogno vitale, a differenza ad esempio del cibo, ed è il corpo a stabilirne le priorità. A livello psicologico la libido richiede una certa vitalità e disponibilità d'animo che la stanchezza non consente. È quindi del tutto naturale sentirsi meno inclini alle inezie quando il corpo è in uno stato di affaticamento.

Cause della libido ridotta

Un calo della libido è la diminuzione del desiderio sessuale. Questo fenomeno si manifesta attraverso l'interesse per le cose meno comuni. Meno intenso è il pensiero, minore sarà la voglia di fare l'amore. Ciò può causare ansia nella persona interessata ma anche nel partner che non necessariamente prova questa sensazione allo stesso tempo. La ridotta libido può essere fonte di conflitti, litigi, incomprensioni all'interno della coppia e rottura. La riduzione della libido è uno dei primi motivi per consultare un sessuologo. Un calo della libido maschile non è raro. Ma come reagire ad un calo della libido? La prima cosa è cercare di capirne il motivo, chiedendosi cosa potrebbe causare questo problema.

1. Stress

Lo stress, lo shock emotivo, un lutto o anche un licenziamento possono influenzare gli ormoni. Lo stress provoca una maggiore secrezione di cortisolo , un ormone utile nei casi di paura. Condiziona il nostro corpo a mobilitarsi per fuggire o combattere, ma è dannoso quotidianamente e può essere la causa di bassi livelli di testosterone.

Come diminuire stress e ansia

L'ansia e lo stress possono essere ridotti attraverso la terapia o con integratori alimentari antistress. Alcuni sono a base di estratti vegetali come Griffonia che è ricco di 5-Idrossitriptofano, precursore della serotonina. Quest'ultimo è un neurotrasmettitore che regola gli stati d'animo e compensa l'azione della dopamina.

Rodiola, Biancospino e Magnesio

La rodiola contribuisce ad un migliore adattamento dell'organismo allo stress mentre il biancospino aiuta a ridurre il nervosismo.

Il magnesio contribuisce alla riduzione dell'affaticamento, in particolare durante i periodi di superlavoro, e al mantenimento di buone funzioni psicologiche.

La depressione richiede una un trattamento appropriato. Sarà necessario concentrarsi prima sulleper potersi curare e successivamente tornare a condurre una vita normale.

2. Affaticamento

La stanchezza porta ad una riduzione o addirittura alla scomparsa del desiderio sessuale. La libido richiede una certa vitalità e una disponibilità d'animo che manca nei periodi di grande stanchezza.

Come ridurre l'affaticamento

Gli integratori alimentari defaticanti possono aiutare a ritrovare vitalità. Contengono Ginseng che contribuisce al vigore dell'organismo e delle funzioni cognitive. La vitamina C nella sua forma di acido ascorbico è essenziale per il mantenimento della vitalità generale attraverso il suo contributo al metabolismo energetico e il suo sostegno al sistema immunitario dell'organismo.

Assumere vitamine

Le vitamine del gruppo B compresa la tiamina sono coinvolte nel metabolismo dei carboidrati e delle proteine. Il guaranà riduce la fatica intellettuale. La taurina è un derivato aminoacidico naturalmente presente nel corpo umano. La cannella ha proprietà stimolanti che aiutano a resistere alla fatica mentale e fisica.

Seguire una dieta equilibrata e fare sport

Una dieta equilibrata ricca di prodotti freschi aiuterà ad aumentare l’energia. Lo sport o qualsiasi attività fisica può aiutare a migliorare alcuni disturbi sessuali. Lo sport migliora la qualità del sonno, riduce l'affaticamento e aiuta a ritrovare la libido. Il desiderio sessuale può essere inizialmente stimolato da pensieri, fantasie, libri, podcast o anche film erotici. Questo ha lo scopo di condizionare e poi suscitare il desiderio.

3. Problemi relazionali

I problemi relazionali e le discussioni non migliorano la libido. La terapia può aiutare a ripristinare la comunicazione. Aiuta a gestire i sentimenti riguardo alla relazione e ti consiglia su come risolvere i problemi per ripristinare la comunicazione. Un medico di famiglia può indirizzarti a una consulenza psicosessuale o a una terapia relazionale per facilitare la comunicazione e discutere questioni sessuali e/o emotive che potrebbero contribuire alla mancanza di libido.



Durante la gravidanza e soprattutto dopo un parto che può essere complicato e traumatico, non è raro che una donna sperimenti un calo della libido. Nel periodo post parto si verifica un calo degli ormoni femminili che può modificare il comportamento, provocando uno stato depressivo e cupo e l'arrivo di un figlio provoca anche stress, stanchezza e tensione all'interno della coppia.

4. Fattori ormonali

La contraccezione ormonale può modificare la libido, aumentandola per alcuni o diminuendola per altri. Quando si verifica un calo della libido, può essere solo temporaneo e scomparire entro pochi mesi. Se però il problema persiste, è consigliabile consultare il proprio ginecologo e riadattare la contraccezione, magari modificando il dosaggio.

5. Menopausa

Per quanto riguarda la menopausa, è probabile che il calo degli ormoni estrogeni e testosterone incida sulla libido. I livelli di testosterone diminuiscono naturalmente durante la vita di una donna. Gli estrogeni diminuiscono drasticamente dopo la menopausa. Riduce inoltre le secrezioni vaginali, provocando secchezza intima nel tessuto vaginale, causando dolore e disagio durante i rapporti sessuali. L’età può anche essere fonte di stress, problemi di salute e peggioramento delle condizioni fisiche. È possibile chiedere consiglio al proprio ginecologo per prescrivere la terapia ormonale sostitutiva (HRT). Questo trattamento non è adatto a tutte le donne, in particolare a quelle che corrono un rischio maggiore di cancro al seno.

Quali integratori si possono assumere durante la menopausa

Ci sono integratori alimentari per la menopausa sono a base di vitamine, piante e omega 3. Il magnesio aiuta a ridurre l'affaticamento e a mantenere l'equilibrio del sistema nervoso. Il polline contribuisce al comfort durante la menopausa, aiuta a ridurre le vampate di calore e l'affaticamento temporaneo durante questo periodo, favorendo il benessere. La vitamina B6 aiuta a regolare l'attività ormonale. Il DHA aiuta a mantenere le funzioni cerebrali mentre l'acido folico può aiutare a ridurre l'affaticamento. Maca e Bacopa favoriscono l'equilibrio emotivo.



I lubrificanti per la secchezza intima forniscono comfort quotidiano, ma anche durante i rapporti sessuali. Sono formulati con glicole naturale derivato dal mais, glicerina e acido ialuronico che forniscono un'idratazione di lunga durata. L'estratto naturale di bardana e aloe vera leniscono e idratano le mucose secche. Sono inoltre arricchiti con pre e probiotici per riequilibrare la flora vaginale.

6. Disturbi della tiroide

Un disturbo della tiroide sia nelle donne che negli uomini. Sia l'ipotiroidismo che l'ipertiroidismo possono avere ripercussioni sulla libido, sulla lubrificazione, sull'erezione, sull'eiaculazione e sull'orgasmo. Per quanto riguarda le donne, le due patologie della tiroide coinciderebbero con un'alterazione del desiderio, dell'eccitazione, della lubrificazione, dell'orgasmo e della soddisfazione sessuale. Diversi fattori concomitanti possono portare alla diagnosi di disturbi della tiroide. Nelle donne, un calo della libido associato a brividi, stitichezza, grave affaticamento e aumento di peso corrispondono al quadro dell'ipotiroidismo. È probabile che un uomo incontri difficoltà nell'avere un'erezione e molto spesso un'eiaculazione ritardata o addirittura un'aneiaculazione. Per quanto riguarda gli uomini, l'ipotiroidismo è più associato all'eiaculazione ritardata.



L'ipertiroidismo nella donna corrisponde all'iperattività dell'organismo, che si manifesta con irritabilità, tremori, diarrea, perdita di peso nonostante un maggiore appetito. Negli uomini l' ipertiroidismo si manifesta attraverso l'eiaculazione precoce. I trattamenti possono essere adattati e prescritti da un endocrinologo. La correzione del disturbo e il ritorno ai livelli ormonali normali sono accompagnati da un netto miglioramento dei disturbi sessuali. I farmaci prescritti compensano la carenza di ormoni tiroidei o ne riducono la produzione a seconda della patologia tiroidea. Si consiglia vivamente il supporto psicologico o la terapia di un sessuologo per superare questa fase e viverla meglio, mentre si assume il giusto dosaggio di farmaci per correggere i livelli ormonali.

Soluzioni per ravvivare la libido

Esistono varie soluzioni per ravvivare la vita sessuale. Accessori, lubrificanti e persino stimolanti sessuali aiutano a stimolare e aumentare il desiderio.

Integratori alimentari stimolanti

Gli integratori alimentari per la libido maschile sono costituiti da Tribulus che migliora l'erezione e stimola la libido proprio come lo zafferano. Lo zinco contribuisce a mantenere i normali livelli di testosterone nel sangue. La vitamina C aiuta a ridurre l'affaticamento mentre il Ginseng aiuta a mantenere buoni rapporti sessuali.

Il Tribulus viene utilizzato anche per. Stimola l'eccitazione, aumenta il testosterone libero, un mediatore chiave del desiderio sessuale femminile. Bois Bandé contribuisce all'equilibrio ormonale femminile. La Maca è un afrodisiaco che aiuta a stimolare il desiderio sessuale.

Accessori intimi e gel stimolanti

I gel stimolanti possono aiutare a migliorare le sensazioni e ad aumentare il piacere femminile. Sono arricchiti con Arnica montana che stimolerà la circolazione sanguigna, aumentando la sensibilità del clitoride. Il mentolo offre un'intensa freschezza accentuando la stimolazione e l'eccitazione.



Anche gli accessori intimi, come vibratori o anelli vibranti, possono aumentare di dieci volte il piacere, soprattutto per le donne. L'anello vibrante stimola il clitoride e intensifica le sensazioni. Gli anelli di erezione migliorano la rigidità e la durata dell'erezione.

Soluzioni come integratori

alimentari, gel osessuali possono aiutare a ravvivare le cose nella coppia. Lao un sessuologo fornisce supporto e aiuta a riaccendere la passione.