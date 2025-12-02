Fermato tir sospetto con 300 kg di droga. Carabinieri arrestano quattro spacciatori

Avevano nascosto 258 chili di hashish nel doppiofondo di un tir con targa spagnola. In casa, nella Bergamasca, avevano altri 90 chili, oltre a due pistole con matricola abrasa e contanti. Per questo quattro persone - tre italiani di 28, 29 e 32 anni e l'autotrasportatore spagnolo di 54 - tutte incensurate, sono state arrestate per spaccio dai carabinieri della compagnia Milano Duomo. I militari, guidati dal comandante Daniele Giovagnoli e con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Bergamo hanno potuto acciuffare gli spacciatori grazie a un serivizio di prevenzione, svolto a Milano in zona Garibaldi il pomeriggio del 25 novembre. È stata quella l'occasione che ha permesso ai militari di notare un tir con targa spagnola. I carabinieri lo hanno seguito fino alla provincia di Bergamo, dove il mezzo si è fermato e i quattro sono stati sorpresi mentre scaricavano i borsoni carichi di droga fuori da un capannone in disuso. Le perquisizioni sono state estese alle case degli arrestati, in provincia di Bergamo. In quella del 28enne sono stati trovati altri quattro chili di hashish. In un pozzetto congelatore nell'abitazione del 29enne erano stipati 86 chili di sostanza.

In casa sua sono state sequestrate anche due pistole con matricola abrasa custodite in una scrivania, con caricatore e munizioni, 4.100 euro in contanti, una pistola di plastica di spray urticante, una maschera raffigurante il volto di un uomo, delle manette, un lampeggiante e delle magliette con la scritta "polizia".