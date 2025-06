Ferretti, lo scenografo di Pasolini e Zeffirelli

Salpa tra le onde calme del Lago di Garda e le suggestioni del Vittoriale degli Italiani, la "nave" della cultura gardesana. E lo fa oggi, nel segno di uno dei più grandi maestri della scenografia mondiale: Dante Ferretti. Con l'inaugurazione della mostra "E la nave va" nella storica Villa Mirabella del Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera, si aprirà ufficialmente l'edizione zero di "Garda - Un lago in festa", nuovo festival culturale che promette di trasformare l'intero territorio gardesano in un palcoscenico permanente di arte, innovazione, letteratura e spettacolo.

È la prima esposizione in Italia dedicata interamente al tre volte "Premio Oscar" Dante Ferretti, autore delle scenografie più iconiche del cinema d'autore, da Pasolini a Scorsese, da Zeffirelli a Fellini. L'allestimento - curato da Giordano Bruno Guerri e Pietro Di Natale - propone bozzetti originali realizzati in gessetto, carboncino e collage, offrendo uno sguardo intimo sul processo creativo dell'artista. Tra i disegni in mostra, quelli per "Uccellacci e uccellini", "Il nome della rosa", "Sweeney Todd" e naturalmente "E la nave va", da cui la mostra prende il titolo. Ma l'arte non si ferma alla memoria cinematografica. Dalle ore 15, il Parco Monumentale del Vittoriale si accenderà con eventi a ingresso gratuito pensati per ogni fascia d'età e ogni tipo di interesse.

Diviso in cinque sezioni - Letteratura, Giovani, Innovazione, Spettacolo ed Enogastronomia - il nuovo format rappresenta l'evoluzione naturale di "GardaLo!", l'iniziativa culturale nata nel 2021 dalla visione di Giordano Bruno Guerri.