Film e serie televisive di successo? Il segreto è nel numero di colpi di scena

C'è un segreto dietro il successo di alcuni film come Shutter Island, Espiazione e Gone Girl-L'amore bugiardo: i colpi di scena. A scoprirlo, grazie a una serie di studi condotti sfruttando l'informatica per analizzare il linguaggio di film, programmi tv e romanzi, sono stati alcuni ricercatori dell'Università di Toronto e della americana Northeastern University. I risultati dei loro studi sulla popolarità - spiega la rivista Science Advances - dicono che i film, i programmi tv e i libri con più elementi distintivi nel tono, nei personaggi o nella trama hanno maggiori probabilità di ottenere valutazioni più elevate e maggiore successo.

Il primo studio si è concentrato su 3.713 film e ha scoperto che quelli con il maggior numero di capovolgimenti hanno ricevuto punteggi più alti, equivalenti a un aumento di 1,4 stelle, rispetto a quelli con il minor numero di colpi di scena: esempi di film popolari, in questo senso, sono la commedia romantica 10 cose che odio di te, il thriller I soliti sospetti e l'horror Il sesto senso. Un secondo studio ha esaminato 19.339 episodi di serie tv: anche in questo caso, quelli con il maggior numero di colpi di scena segnavano un aumento di 0,35 stelle nella valutazione.

Per esempio, la serie culto Lost e quella drammatica Prison Break. Il terzo studio ha valutato 8.663 romanzi in lingua inglese e ha scoperto che quelli con il numero più alto di capovolgimenti avevano il doppio dei download rispetto a quelli con il minor numero.