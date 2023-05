Un fine settimana tra nuoto, corsa e bicicletta Linus: "Il triathlon ormai è lo sport del futuro"

«Sono sempre più convinto che il triathlon sia lo sport del futuro, specie nelle sue distanze più brevi. La sua forza è proprio nella diversificazione e nella completezza, che permettono ai più giovani di divertirsi spostando in là i propri limiti e ai meno competitivi di vivere lo sport in una maniera più leggera e divertente. In questo, l'Idroscalo è uno stadio unico al mondo: sicuro, grande, pulito e spettacolare. Ci vediamo lì». Linus, direttore artistico di Radio Deejay dà appuntamento ai triatleti il 3 e 4 giugno all'Idroscalo per un evento che in realtà è una vera festa per tutti anche per chi vorrebbe diventare triatleta anche solo per un giorno.

Il weekend, che nasce dalla collaborazione tra Comune di Milano, Radio DEEJAY e TriO Events, con il supporto di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Città di Segrate e Peschiera Borromeo, troverà nuovamente il suo cuore pulsante nella spiaggia Bosco (Ingresso Bosco Sud) con un villaggio ricco di attività e punto di partenza delle sfide su varie distanze e per differenti fasce di età e non mancherà l'animazione degli speaker di Radio DEEJAY. «Il DEEJAY TRI si arricchisce di anno in anno di novità- spiega Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano - Le gare che si terranno all'Idroscalo saranno una vera festa per lo sport, in cui la tensione della competizione sarà stemperata da quei momenti di gioia e di condivisione che solo l'attività sportiva sa regalare»

Si comincia sabato con il format promozionale per eccellenza, il Super Sprint (400m di nuoto, 10km in bici e 2.5km di corsa) mentre dalle ore 14 si proseguirà con l'Olimpico (1500m 40km 10km). Novità di questa sesta edizione, l'inserimento di una seconda staffetta: oltre alla distanza olimpica, anche lo Sprint (750m 20km 5km) potrà essere affrontato in team, in modo da coinvolgere un pubblico sempre più ampio di sportivi.Domenica la mattinata sarà interamente dedicata ai giovanissimi con le gare dei Mini Cuccioli 6-7 anni, dei Cuccioli 8-9 anni, degli esordienti 10-11 anni e dei ragazzi 12-13 anni Dalle ore 12.30, invece, spazio ai 15-16enni del Super Sprint categoria Youth A e alle 14.30 il riathlon sprint sulla di stanza di 750 metri di nuoto, 20 in bici e 5 di corsa. Un evento che conferma quanto l'Idroscalo sia il luogo perfetto per questo sport: «Sin dalla prima edizione - dichiara Andrea Rosa di TriO Events - nonostante la mia residenza sul Lago di Garda, avevo intuito le potenzialità dell'Idroscalo nell'ospitare eventi sportivi e in particolare di triathlon. Villaggio gara immerso nel verde, percorsi chiusi al traffico, sfide alla portata di tutti e possibilità per i team di socializzare sotto gli alberi del parco. Un insieme perfetto».