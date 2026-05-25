Fiorai, chiese, tram e stadi. Ecco i locali più inconsueti

Come si dice in milanese 'o famo strano? Non importa. L'importante è notare che a Milano ci sono diversi luoghi piuttosto inconsueti per un'esperienza gastronomica di diverso genere, dall'aperitivo alla cena gourmet. Magari non sempre si tratterà del miglior pasto della vostra vita, ma la specialità sarà un contesto diverso dal solito, emozionante, bizzarro, trasgressivo. Vediamo dove e come.

Doppio Malto San Siro Un birrificio sardo che negli ultimi anni ha aperto in tutta Italia decine di locali accoglienti e pop dove assaggiare le tante etichette e mangiare. Il locale più sorprendente è certamente quello all'interno dello stadio Meazza, aperto quando non ci sono le partite e con uno spazio interno - atmosfera da sport pub - e uno spazio esterno al livello del terreno di gioco per godersi lo spettacolo del gigante addormentato. Accesso pedonale al Gate 15.

ATMosfera Non è più una novità ma non provate anche voi un piccolo brivido di poesia quando vi imbattete nel tram-ristorante che scampanella in giro per il centro? Si tratta di due tram allestiti per dare a milanesi e turisti la possibilità di mangiare comodamente seduti vedendosi sfilare davanti i luoghi più belli della città. Si parte alle 20 o alle 20,30 da piazza Castello (i tram sono due e partono sfalsati) e la sola domenica a pranzo alle 13 e 13,15. Il costo è di 90 euro per la cena e di 75 per il pranzo. Pasto completo dall'entrée al dolce, vino compreso. Prenotazione solo online.

Chiesetta Un nome non dato a caso. Siamo in via Lomazzo 12, nel cuore di Chinatown, e si tratta di una piccola chiesa settecentesca sconsacrata oggi trasformata in un cocktail bar dall'atmosfera raccolta e un po' trasgressiva, che si permette anche il lusso di giocare tra sacro e profano nei nomi dei cocktail senza però msi scadere nella blasfemia: Pellegrino, Cardinal, Suorlime. E i "chupitos" della parrocchia.

Cena al buio L'istituto dei ciechi di Milano, in via Vivaio 7, organizza periodicamente cene al buio che si propongono di far vivere ai vedenti l'esperienza di mangiare senza vedere. Non solo un gioco di immedesimazione ma anche un modo sorprendente per scoprire come i nostri sensi si influenzino a vicenda. Il menù, offerto in collaborazione con la società di catering Pellegrini, si compone di tre portate, accompagnate da vini selezionati. Il prezzo è 65 euro a persona.

Fioraio Bianchi Il fioraio con ristorante è un genere a sé, che a Milano conosce varie interpretazioni. Il nostro preferito è questo locale al 7 di via Montebello. Un luogo dal fascino parigino dove fare colazione, pranzo, aperitivo e cena e magari acquistare una composizione floreale da portare a casa o da regalare al proprio accompagnatore.

Anteo Palazzo del Cinema Quella che è "il" cinema di Milano, tempio di cinefili d'antan, ha anche un suo risvolto gastronomico grazie alla presenza all'interno di una vera osteria, Mirò, buona per il pre film, per il post film e per il no film, ma anche per la pesenza di una sala, la Nobel, dove ogni giorno si può guardare il film mangiando. Dal martedì alla domenica cena a 43 euro, da venerdì a domenica aperitivo a 25, la domenica pranzo a 30. Quasi una grande abbuffata.

Frizzi e Lazzi Si trova in via Torricelli questo bar-birreria che esternamente non dà indizi di quello che contiene.

Una sala piuttosto spoglia dà infatti accesso a un enorme cortile da bocciofila, da cinema estivo, su cui affacciano case di ringhiera i cui abitanti, anziché protestare per il rumore, sono complici (e spesso primi clienti) del locale. Servizio ridotto al minimo, proposta basica (birre, cocktail, panini, pop corn) ma atmosfera davvero incredibile e prezzi (per Milano) commoventi.