Fiorello boom: la speranza è che risvegli tutta Raidue

Certo è un ascolto boom che tutti si aspettavano, però non si può mai dare niente per scontato. Lunedì mattina Viva Rai 2!, ha esordito con 1 milione 55 mila spettatori e il 20,2 per cento di share. Un toccasana, una iniezione di fiducia per questa Rai che si trova in un momento di difficoltà, sia per quanto riguarda i risultati d'ascolto sia per l'immagine.

Numeri che riguardano una stretta fascia oraria, quella tra le sette e le otto del mattino, che speriamo si riverberino per il resto della giornata sul secondo canale che ha bisogno di darsi una svegliata potente come quella che dà Fiorello (foto) all'alba. Basta pensare che quell'assurdo show serale sulla «escape room» intitolato Liberi tutti! si è fermato a 442.000 spettatori, 2,5 per cento di share. Del resto non va molto meglio al terzo canale che, orfano di Riccardo Iacona e in attesa che arrivi Salvo Sottile, ha raggranellato sono il 2,4 per cento con La verità inventata che sempre di giornalismo parlava, ma era un film. Per fortuna che la vecchia cara fiction (I bastardi di Pizzofalcone) continua a funzionare. Insomma, allo stato attuale, in Rai l'unica stella che brilla è quella di Fiore, che già illumina Sanremo, la vera ancora di salvezza dell'annata Auditel della tv pubblica: dopo aver annunciato Marco Mengoni primo co-conduttore dell'edizione 2024 accanto ad Amadeus, ieri si è divertito a far partire le indiscrezioni su quello del 2025 («Sarà un personaggio non Rai», e tutti sui social scatenati a fare il toto-nomine, tra cui Paolo Bonolis). Ormai Fiore può dire e fare qualsiasi «min..ata» e tutti a corrergli dietro.