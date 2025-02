FitActive campione del Fitness per Tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

In meno di un decennio ha trasformato il mondo del fitness in Italia grazie a un modello di business che ha infranto gli schemi del passato e diffuso una rinnovata passione per il wellness. L'imprenditore Eduardo Montefusco, fondatore e Ceo di FitActive, la catena di palestre in forte espansione e già leader per numero di club aperti in Italia, ha così realizzato il proprio sogno: rendere lo sport accessibile a tutti, come fonte di salute, benessere e felicità.

Alla luce di questi risultati e del proprio impegno per diffondere una cultura del wellness, l'imprenditore di origini campane sarà tra i protagonisti del terzo forum Osservatorio Valore e Sport 2025, prestigioso evento organizzato da The European House Ambrosetti (Teha) presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma nelle giornate di domani e di dopodomani. In questa occasione Montefusco, considerato a oggi uno tra i più autorevoli esperti del settore fitness italiano, ribadirà con forza l'importanza di investire nello sport come leva strategica per il benessere della popolazione e per la crescita economica del Paese.

FitActive ha da sempre operato proprio in questa direzione, trovando così riconoscimento come modello di eccellenza nell'ambito del fitness. Con oltre 150 club attivi in Europa e Brasile, la catena fondata da Montefusco è a oggi in ulteriore espansione. Le sue palestre, che offrono la possibilità di allenarsi 24 ore su 24 senza limiti di orario o di permanenza, sono considerate inoltre un esempio di come il settore privato possa favorire l'accessibilità allo sport per tutti.

Ogni struttura FitActive presenta infatti elevati standard qualitativi e un design moderno, sviluppati in una superfice di oltre mille metri quadrati all'interno della quale vengono offerti servizi illimitati, attrezzi fitness High Brand, ampie sale corsi e aree relax a un prezzo accessibile a tutti.

«Il nostro obiettivo è creare spazi accoglienti dove chiunque possa sentirsi motivato a migliorare la propria salute e il proprio benessere mentale, attraverso il movimento. Vogliamo rendere l'attività fisica parte della quotidianità di ogni persona. FitActive è l'emblema del fitness per tutti», ha affermato lo stesso Montefusco, che al Forum Osservatorio Valore e Sport 2025 evidenzierà anche l'urgenza di adottare interventi concreti per combattere la sedentarietà, migliorare l'accessibilità alle infrastrutture sportive e sensibilizzare la popolazione sull'importanza dello sport per la salute.

«Continueremo a essere in prima linea in questa missione, promuovendo il benessere e la felicità attraverso l'attività fisica», ha aggiunto l'imprenditore, che lo scorso 6 dicembre è stato premiato assieme alla sua FitActive come Eccellenza Italiana 2024 nell'ambito della decima edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane, presso la Sala della Regina a Palazzo Montecitorio a Roma.

«Essere gli unici nominati nel settore palestre e fitness è stato un grande onore. Questo riconoscimento sottolinea il nostro impegno incessante per l'innovazione e la qualità, oltre al contributo al benessere degli italiani. Ricevere questo onore alla presenza di illustri personalità delle istituzioni italiane è un tributo al meglio dell'Italia e ci sprona a continuare a lavorare con passione e dedizione per il futuro del nostro Paese», ha commentato Montefusco.

Un altrettanto importante riconoscimento nazionale alla visione e all'impregno del fondatore di FitActive era già arrivato nel 2022, quando Montefusco era stato per la prima volta invitato a far parte del member board dell'Osservatorio Valore e Sport del Forum Ambrosetti, un esclusivo tavolo di confronto che riunisce i principali enti governativi, sportivi e leader del settore.

Per l'imprenditore, che

mediante i suoi interventi sta contribuendo attivamente all'attività dell'Osservatorio stesso, rappresenta un'opportunità strategica per discutere e proporre soluzioni concrete a favore dello sviluppo dello sport in Italia.