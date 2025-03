FitActive è campione della parità di genere

Ascolta ora 00:00 00:00

La forza delle donne si rinvigorisce in palestra, trovando in questo luogo le condizioni migliori per esprimersi poi nella società. Ma non è (solo) una questione di esercizio fisico e di allenamento. Il modo migliore per rendere il fitness uno strumento di promozione del valore femminile lo ha trovato FitActive, la catena di palestre in forte espansione e già leader per numero di club aperti in Italia, che di recente ha celebrato «il coraggio, la forza e la determinazione» delle donne con uno speciale evento organizzato in contemporanea nei propri principali club in Italia.

Lo scorso 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, FitActive ha così reso omaggio a tutte le donne con un'iniziativa pensata e realizzata per andare ben oltre l'allenamento: una SpecialClass che ha richiamato oltre 400 partecipanti, svoltasi dalle 10 alle 12, per ricordare che la forza delle donne non conosce limiti e che insieme possiamo tutti costruire una società più equa e consapevole. «Noi di FitActive siamo l'opposto di esclusivo. Siamo un brand inclusivo, la rappresentazione del Fitness per Tutti. Crediamo in un mondo senza barriere, in cui ogni persona possa sentirsi accolta, valorizzata e libera di esprimere il proprio potenziale», ha dichiarato Eduardo Montefusco, fondatore e Ceo di FitActive.

«In Italia si parla di inclusività solo da poco, ma noi portiamo avanti questa missione da oltre un decennio, con azioni concrete e un impegno quotidiano», ha aggiunto l'imprenditore, che ha rivoluzionato il modo di fare fitness per «allenare la felicità» in ambienti confortevoli, aperti 24 ore su 24, all'interno dei quali è possibile accogliere le persone e cercare di regalare loro un'esperienza di benessere che supera il risultato fisico. Per FitActive la speciale ricorrenza dell'8 marzo scorso è stata anche un'opportunità per agire concretamente. «Abbiamo deciso di affiancare una raccolta fondi a favore di Associazione Differenza Donna Aps/Ong, finalizzata a sostenere la Casa di accoglienza Politeia di Roma per donne, bambine e bambini in uscita dalla violenza», spiegano gli organizzatori. La SpecialClass è stata aperta a chiunque volesse unirsi alla celebrazione della donna e tutti gli iscritti FitActive sono invitati a parteciparvi, perché una società cresce e migliora non solo quando le hanno lo spazio che si meritano, ma anche quando ottengono il supporto di tutti. La speciale iniziative si è svolta in particolare nelle sedi FitActive di Milano Sismondi, Torino Corso Svizzera, Mestre, Bologna Friuli, Roma Boccea, Napoli La Birreria, Catania Centro e Cagliari Marconi.

«Respingiamo con forza gli stereotipi di genere e crediamo nel talento senza distinzioni. Ecco perché, da anni, le donne ricoprono ruoli chiave e manageriali nella nostra azienda, non come eccezione, ma come regola. Per noi, il valore e la competenza non hanno genere, e la leadership femminile è parte integrante del nostro successo. Sosteniamo, promuoviamo e valorizziamo le donne non solo all'interno di FitActive, ma come pilastro fondamentale dell'intero mondo del fitness», ha sottolineato ancora Montefusco.

Il recente evento è stato anche un'occasione importante per ricordare il numero nazionale antiviolenza e stalking, 1522. Si tratta di un servizio gratuito del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essenziale per tutte le donne che affrontano situazioni di violenza fisica, psicologica economica, sessuale. Il servizio offre ascolto, supporto e orientamento 24 ore su 24. L'attività fisica è stata così il veicolo per riaffermare che ogni donna ha il diritto di sentirsi sicura, ascoltata e protetta. E che merita di essere celebrata ogni giorno, non solo nelle ricorrenze suggerite dal calendario.

«L'inclusione per noi non è una moda o un semplice slogan, ma una scelta di valore che ci guida ogni giorno. E continueremo a portarla avanti, perché il futuro del fitness è per tutti e con tutti», ha rimarcato Montefusco.