Fondazione Fiera stringe un patto con le istituzioni culturali lombarde

La cultura come leva di marketing territoriale e internazionalizzazione di Milano e della Lombardia. Un accordo biennale tra il sistema fieristico e le principali istituzioni culturali è stato firmato ieri per "rafforzare la competitività internazionale - si legge in una nota - e valorizzare in modo strutturato il patrimonio artistico e creativo del territorio". Si tratta del Protocollo per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale siglato tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano spa e i principali enti culturali e istituzionali del territorio. Un'iniziativa, spiegano gli ideatori del progetto, che rappresenta l'evoluzione del Tavolo della Cultura avviato a ottobre e che si inserisce nel percorso dell'Alleanza per il Made in Italy promosso da Fondazione Fiera. Lo scopo è creare un modello di integrazione tra sistema fieristico e asset strategici del territorio, con l'obiettivo di rafforzarne la competitività internazionale e generare valore condiviso.

Elemento operativo del Protocollo sarà la realizzazione di una piattaforma online dedicata alla promozione integrata dell'offerta culturale, raccogliendo festival, mostre, rassegne, conferenze, iniziative formative e programmi tematici. Favorendo la creazione di reti territoriali tra istituzioni, enti culturali, università e associazioni. È inoltre prevista l'attivazione di un infopoint culturale presso il Centro servizi del polo fieristico di Rho per facilitare l'accesso alle informazioni culturali e rafforzare il legame tra fiere e territorio.

"Con questo accordo - spiega il presidente di Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti - mettiamo a sistema due eccellenze della nostra città: il motore fieristico e il patrimonio culturale". Partendo dalla considerazione che oltre 4,5 milioni di operatori economici arrivano ogni anno a Milano per partecipare alle manifestazioni fieristiche. "E noi - aggiunge Bozzetti - vogliamo che la loro esperienza non si esaurisca negli spazi espositivi, ma continui nei teatri, nei musei, nelle fondazioni culturali. Questo progetto nasce da una visione chiara: trasformare ogni fiera in un'opportunità di scoperta della città, rafforzando l'attrattività internazionale di Milano e generando valore economico diffuso per il territorio". Con l'idea che integrare business e cultura, possa aumentare la permanenza, ampliare l'indotto e consolidare Milano come modello europeo di città capace di unire innovazione, creatività e bellezza.

Tra i firmatari, oltre a Fiera e alla Fondazione, Regione Lombardia, Adi Design Museum, Fondazione Luigi Rovati, Fondazione Pirelli, Fondazione Stelline, Museo Bagatti Valsecchi, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Museo Poldi Pezzoli, Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa, Pinacoteca di Brera, Teatro alla Scala, Teatro degli Arcimboldi, Teatro Elfo Puccini, Teatro Franco Parenti, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Teatro Manzoni, Teatro Lirico G. Gaber, Teatro Nazionale.

"Questa - commenta l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso - è una scelta strategica per il futuro della Lombardia.

Mettiamo in connessione il suo cuore produttivo e fieristico con la forza delle sue istituzioni culturali. Questa regione ha costruito la propria leadership unendo lavoro, creatività e visione internazionale e questo protocollo rafforza concretamente tale vocazione".