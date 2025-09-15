Forrest Gump: ecco il film con gli odori delle scene cult

"Mamma diceva che la vita è simile a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita" dice Forrest alla perplessa vicina di panchina offrendogliene uno. Ecco l'odore di cacao. Chissà che profumo ha l'amore che unisce Forrest a Jenny. "Non sono un uomo intelligente ma so cos'è l'amore" le dice lui. Chissà che profumo ha la mamma, che odore hanno la guerra e la morte. Perché in "Forrest Gump" (1984) c'è questo e molto altro, è un film mondo, che attraversa la vita dei protagonisti e la storia degli Stati Uniti. Ecco, a domande simili si potrà cercare di rispondere durante la proiezione olfattiva di "Forrest Gump" al Cinemino di via Seneca, giovedì 18 settembre alle 21. Agli spettatori sarà distribuito un kit con venticinque fragranze. Ogni odore accompagnerà una scena del film, in modo che il pubblico sia trasportato dal profumo dei cioccolatini mentre Forrest Gump li mangia prima di scoppiare in lacrime.

C'è il profumo della terra bagnata sotto la pioggia del Vietnam, quando Forrest porta in salvo i suoi compagni ma non riesce a salvare il suo "migliore tra i buoni amici". C'è l'odore del barbecue, la freschezza dell'aria marina a bordo della barca per la pesca dei gamberi. "Sei mai stato su una vera barca per gamberi? No, sono stato su una barca per uomini" risponde Forrest in un'altra celebre scena.

Il film di Robert Zemeckis con Tom Hanks è una miniera di episodi e anche di odori. Attendendo il momento in cui la visione olfattiva sarà realtà nelle sale cinematografiche, si può fare un primo esperimento di "Odorama" al Cinemino.