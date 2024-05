"Forum", Barbara Palombelli chiude un'altra stagione al top

È uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Mediaset. Perché ogni giorno affronta i problemi e i conflitti del vivere: famiglia, amicizia, rapporti genitori-figli, con garbo e delicatezza. Ovviamente è Forum di Barbara Palombelli. Oggi si chiude un'altra stagione del programma di Canale 5 e del suo spin-off Lo Sportello di Forum in onda su Retequattro. La Palombelli, dopo (undici) anni passati a sdoppiarsi, anzi a triplicarsi, in questa stagione si è dedicata soltanto al tribunale televisivo focalizzando l'attenzione su importanti tematiche sociali come il disagio giovanile, le dipendenze, i disordini alimentari, la disuguaglianza, l'emarginazione e la povertà.

E, al solito, ha raggiunto ottimi risultati d'ascolto avendo un pubblico molto affezionato che si rispecchia nelle questioni espresse dalle persone che si raccontano. Forum è sempre stato leader della propria fascia, con una media del 19.2% di share e 1.400.000 spettatori. Lo Sportello di Forum è il programma più visto del daytime di Retequattro, con una media del 6.4% di share e 733.000 spettatori.

Risultati che portano il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri a plaudire la giornalista: «È uno degli appuntamenti più amati della programmazione di day-time di Canale 5 che Barbara Palombelli conduce con grande professionalità ed empatia: con lei, Forum è sempre aperto a temi cruciali della vita di ogni spettatore. Una linea editoriale sempre premiante, per la quale ringrazio Barbara e il suo team autoriale e produttivo». Sebastiano Lombardi, direttore di Retequattro, si aggiunge ai ringraziamenti: «Lo sportello di Forum, con il suo costante, straordinario successo, dimostra che una televisione brillante, provocatoria, sintonizzata sui grandi temi della convivenza sociale e dei conflitti che ne derivano, è senza tempo. Barbara Palombelli, che è volto, anima e testa di questo classico contemporaneo, sa raccogliere e spesso anticipare con grande intelligenza i segnali del cambiamento».

Forum e

Lo Sportello di Forum torneranno a settembre. Nel frattempo, nel corso dell'estate, gli spettatori potranno rivedere sia su Canale 5 sia su Retequattro (negli stessi orari) le puntate più interessanti di questa stagione.