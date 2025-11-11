Da Frank Capra a Benigni, i film che piacciono al Papa

Il Papa e il cinema. Il Pontefice, in vista dell'incontro con il mondo del cinema che si svolgerà sabato prossimo in Vaticano, svela le sue passioni cinematografiche. Tra i film che papa Prevost giudica più rappresentativi spicca La vita è bella di Roberto Benigni. Il Pontefice , in attesa di incontrare attori e registi, ha fatto sapere che condividerà in un videomessaggio alcuni titoli per lui significativi: La vita è meravigliosa (1946) di Frank Capra; Tutti insieme appassionatamente (1965) di Robert Wise; Gente Comune (1980) di Robert Redford; e appunto La vita è bella (1997) di Roberto Benigni.

Insomma un cine-quadro molto preciso, orientato com'è su belle storie che però germogliano da sofferenza e tragedia.

Con queste coordinate, Leone XIV sabato 15 novembre alle ore 11 presso il Palazzo Apostolico nella Città del Vaticano, il Santo Papa Leone XIV riceverà in udienza il mondo del cinema. "Nell'anno del Giubileo - si legge in una nota del Dicastero per la Cultura e l'Educazione- , Papa Leone XIV ha espresso il desiderio di approfondire il dialogo con il Mondo del Cinema, ed in particolare con attori e registi, esplorando le possibilità che la creatività artistica offre alla missione della Chiesa e alla promozione dei valori umani".

L'incontro è promosso dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione ed i Musei Vaticani, sulla scia degli appuntamenti dedicati alle Arti Figurative (giugno 2023), all'Umorismo (giugno 2024) ed in continuità con il recente Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, celebrato nel febbraio scorso. Il Mondo del Cinema sarà rappresentato da molti protagonisti internazionali.

Fra quelli che hanno già dato la propria adesione: Gianni Amelio, Roberto Andò, Francesca Archibugi, Marco Bellocchio, Monica Bellucci, Cate Blanchett, Sergio Castellitto, Liliana Cavani, Maria Grazia Cucinotta, Abel Ferrara, Dante Ferretti, Matteo Garrone, Spike Lee, Ferzan Özpetek, Stefania Sandrelli, Giuseppe Tornatore e Gus Van Sant.