Furlan: "In aumento i senzatetto italiani"

«I senzatetto sono in aumento e tra questi si nota una crescita significativa di clochard italiani. Parallelamente, cresce in modo ancora più marcato la povertà. Molte persone, pur avendo una casa, faticano a sbarcare il lunario. Anche in occasione della Befana del clochard, riceviamo numerose richieste di aiuto da persone in difficoltà economica. Tuttavia, spieghiamo che questa iniziativa è rivolta esclusivamente ai senzatetto. Per gli altri, cerchiamo di offrire supporto attraverso la distribuzione di pacchi alimentari, vestiti e giacconi». Così Mario Furlan (nella foto), fondatore dei City Angels, a margine del tradizionale pranzo della solidarietà organizzato ieri all'Hotel Principe di Savoia e durante il quale politica, personaggi dello spettacolo e vip hanno servito a tavola. «Questo fenomeno - ha spiegato Furlan - è estremamente preoccupante e in costante crescita. Un appello che rivolgerei ai politici è di passare meno tempo nei Palazzi e più sulla strada, per comprendere davvero la realtà che vivono queste persone». Perché, ha aggiunto, «se in passato si registrava un aumento costante di senzatetto stranieri, oggi osserviamo un incremento anche tra gli italiani. Ci sono persone insospettabili: le vedi e non penseresti mai che siano senzatetto, ma hanno perso qualcosa di fondamentale, come la casa o il lavoro, e spesso non hanno una rete familiare di sostegno. Abbiamo incontrato persino ex manager e imprenditori che, a causa di eventi drammatici, sono finiti per strada».

Presente e pronto a servire ai tavoli anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana (nella foto con a sinistra il portavoce Paolo Sensale e a destra Mario Furlan e il direttore del Principe Ezio Indiani). «Un gesto di speranza e vicinanza che rende questa giornata ancora più speciale, ricordandoci l'importanza di stare insieme e aiutare chi ha bisogno. Ringraziamo, ancora una volta il presidente Mario Furlan e tutta la sua fantastica squadra - ha concluso Fontana - per ciò che compiono quotidianamente a favore delle persone in grave difficoltà. Un impegno preziosissimo e quanto mai utile». Pronto a fare un bilancio delle attività del Comune l'assessore al Welfare, Lamberto Bertolè. «Il piano freddo del Comune di Milano - ha spiegato - prevede un potenziamento dell'offerta ordinaria. Abbiamo già accolto 500 nuove presenze che non erano registrate nel sistema dei servizi. Questo significa che ogni anno arrivano nuove persone, mentre altre riescono a trovare soluzioni più stabili. Si crea un ricambio continuo. Stiamo potenziando i centri e ne apriremo altri la prossima settimana. Così, man mano che le strutture si riempiono, ne attiviamo di nuove per evitare che qualcuno resti senza accoglienza».

Al pranzo hanno partecipato duecento senzatetto che hanno avuto l'occasione di assaggiare il menù preparato appositamente per loro

anche quest'anno dallo chef personale del principe Alberto di Monaco, Christian Garcia, in collaborazione con altri due chef stellati: Fabrizio Cadei, executive chef dell'hotel e Stefano Benedetti, lo chef dei banchetti.