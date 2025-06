Furti, rapine e spaccio. Nove arresti in 3 giorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Nove arresti per droga, furti e rapine. Sono quelli messi a segno nella settimana appena trascorsa dagli investigatori in borghese della sesta sezione della Squadra Mobile guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia.

Martedì intorno alle 19 i poliziotti hanno notato in via Prina (zona Sempione) un ragazzo a bordo di un'utilitaria che, durante la guida, spesso telefonava o riceveva chiamate. Seguendolo prima in via Varesina e poi in via Gavirate, lo hanno visto quindi fermarsi un paio di volte e far salire in auto due giovani, poi scesi. Accortosi in quel momento della presenza degli agenti, il conducente ha buttato dal finestrino due involucri con quasi 80 grammi di hashish. Subito fermato per un controllo in via De Vincenti il ragazzo, risultato un 24enne pregiudicato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio:

Mercoledì, verso le 21, gli agenti hanno arrestato in via Padova tre marocchini che, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza e all'utilizzo di software di riconoscimento facciali, sono risultati responsabili della rapina che era stata messa a segno lunedì 27 maggio intorno alla 23 alla fermata «Pasteur» del metrò (linea 1, la rossa). Proprio sul mezzanino della metropolitana infatti la banda aveva aggredito un milanese di 24 anni e dopo avergli spruzzato in faccia dello spray al peperoncino gli avevano strappato una collanina d'oro ed erano fuggiti via correndo. Davanti agli agenti al momento del fermo i tre marocchini hanno dichiarato di essere minorenni e di avere 15 anni, ma sottoposti all'esame osseo in ospedale, sono risultati essere tre 18enni. Per questo, prima di essere portati in carcere a San Vittore, sono stati anche indagati con l'accusa di falsa attestazione.

Il giorno dopo, giovedì 5 giugno, alle 15 circa, a due passi dal Duomo e da piazza Cordusio - all'angolo tra via Spadari e via Hugo - i poliziotti hanno arrestato due bulgare, entrambe 32enni dopo che le ladre avevano appena derubato una turista dello Shry Lanka di 62 anni. Dopo aver aperto la cerniera della borsetta che la donna indossava a tracolla le avevano infatti sfilato il portafoglio con dentro i documenti, la carta bancomat e 200 euro in contanti.

Alle 23 in via Melzo (zona Porta Venezia) è toccata a un peruviano di 32 anni e un cubano 38enne arrestati dopo che avevano appena portato via lo zaino a una donna seduta al tavolo di un bar con un'amica.

Mezz'ora più tardi infine in manette è finito un pregiudicato italiano di 62 anni che spacciava cocaina muovendosi in auto in via Fauché (zona

Certosa) dov'è stato sorpreso mentre stava vendendo una dose per 40 euro a un 30enne, poi segnalato alla prefettura. Al momento dell'arresto il pusher aveva con sé altre sei dosi di cocaina e quasi mille euro in contanti.