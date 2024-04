Gattina o belva che sia, Francesca Fagnani si mangia Raidue

E ora sale l'attesa per quel che dirà la prossima settimana Fedez, dopo tutto il trambusto mediatico della separazione dei reali italiani. Sperando che l'incontro con il cantante non si trasformi in una lagna inutile come si è rivelato il faccia a faccia tra sua moglie Chiara Ferragni e Fabio Fazio. Comunque vada, ormai lo studio da psicoanalisi di Francesca Fagnani è diventato trend, cool, figo come si suol dire. E lo dimostra l'ascolto altissimo - in confronto allo share medio serale di Raidue - che ha fatto martedì, prima puntata della nuova stagione di Belve: 1.815.000 spettatori pari al 10,4 per cento di share, coprendo l'intera serata. Ormai tutti si vogliono far intervistare da lei, essere sua ospite è il must televisivo. Hai voglia a sottolineare che ha gli artigli spuntati (critica peraltro giusta), hai voglia a osservare che il passaggio dalla seconda alla prima serata ha cambiato la natura del programma (come ovvio che sia), hai voglia a notare che gli intermezzi canori o comici non c'entrano nulla. Sta di fatto che quando uno show e la sua conduttrice fanno un gran parlare di loro e creano dibattito (sapientemente alimentato su giornali e social), fanno Bingo. Le prime tre interviste a Loredana Bertè (la vera belva), Carla Bruni e Matteo Salvini non hanno svelato nulla di particolarmente eclatante, ma è il modo in cui si pone la Fagnani, la sua ironia, il sarcasmo, le faccette dubitative, il sorriso beffardo, a fare il programma. È lei lo show. Per cui farebbe bene a evitare intermezzi inutili.

E vedremo se martedì con Fedez farà la belva o la gattina.