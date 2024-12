Gente di Spirito

Ascolta ora 00:00 00:00

L'isola di Islay è la cosa più simile al paradiso per chi ama il whisky scozzese torbato. Si dà il caso infatti che questa specie di scoglio delle Ebridi interne sia casa di ben dieci distillerie, tra cui i big come Lagavulin, Laphroaig, Ardbeg, Caol Ila e Bowmore.

L'ultima ad aver aperto i battenti nel 2018 è stata Ardnahoe, che si trova nei pressi dell'omonimo lago e produce l'omonimo single malt. A fondarla e dirigerla, la famiglia Laing, Stewart con i figli Andrew e Scott: un «clan» con alle spalle una lunga esperienza di commercio in whisky con il marchio Hunter Laing & Co. Con questo bagaglio di know-how, i Laing sono passati dal blending alla distillazione, con un obiettivo: creare un whisky «old style», come piace a loro. Che finalmente ora arriva in Italia (distribuito da Fine Spirits). I due primi imbottigliamenti ufficiali sono stati presentati in anteprima durante la Como Whisky Week e in questo fine settimana sono tra i protagonisti del Milano Whisky Festival che si tiene in Fiera.

Il primo whisky è la Inaugural Release: single malt di 5 anni torbato a 40 ppm (un po' meno dei «mostri») e invecchiato in botti ex bourbon ed ex sherry Oloroso. Una goduriosa combinazione di note fumose di camino e sigaro, ammorbidite da sentori di biscotti al miele, malto e caramello salato. Fresco e profondo allos tesso tempo, con un gran corpo e guizzi balsamici che esaltano la materia prima.

Il secondo imbottigliamento (che entra nel core range) si chiama Infinity Loch, non ha indicazione di età e in proporzione usa più barili ex bourbon. Rispetto all'Inaugural, aumenta la dimensione fruttata di ananas, cocco e perfino mango. Più giovane, ma anche più scattante: la vaniglia e il confetto giocano con le note saline di ostrica e con questa bella torba pimpante e cinerina.

Due whisky esemplari dello stile di Islay, e che dimostrano come si possa fare single malt come una volta anche con una distilleria appena nata. Chapeau.

Ardnahoe Inaugural Release, 50%, 90 euro Infinity Loch, 50%, 70 euro