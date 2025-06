Smokiverse, un Ardbeg "tuttifrutti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Se le distillerie di whisky scozzese fossero squadre di calcio, Ardbeg avrebbe gli ultras più caldi di tutti. Nessun brand è seguito da una platea di innamorati così coesa e partecipe, tanto da riunirsi in un Comitato, che proprio in questi giorni compie 25 anni. Il Committee, che conta 200mila membri e da poco è guidato da una coppia di donne dopo l'addio della storica manager Jackie Stewart, non è solo una comunità di clienti, ma una vera e propria tribù che discute e partecipa dei destini del whisky torbato di proprietà del gruppo LVMH. Ed è questa «tifoseria» che quest'anno è dedicata la consueta edizione limitata lanciata durante l'Ardbeg Day di inizio giugno.

Il whisky si chiama «Smokiverse» e stavolta gioca sul mash, ovvero la mistura di orzo, lieviti e acqua da cui ha origine il whisky. Le limited releases di Ardbeg sono ormai celebri per le bizzarrie. Il team guidato dal dottor Bill Lumsden, responsabile della produzione, ha sperimentato di tutto, dalle botti di vino rosso neozelandese alle modifiche meccaniche degli alambicchi. Stavolta hanno provato a ridurre la quantità d'acqua, per un mash «ad alta gravità», ovvero più pesante. L'obiettivo è un distillato con note fruttate più esplosive, dato che più orzo significa più zuccheri fermentabili, e dunque più «esteri», i composti chimici responsabili degli aromi fruttati.

In effetti si apprezza subito una certa esuberanza di guizzi fruttati, che vanno dall'ananas acerbo alla mela verde, fino al pompelmo e addirittura al chewing gum alla fragola. Giovane e fresco, ha però ovviamente bene in evidenza quel profilo aromatico marittimo e affumicato che caratterizza Ardbeg. In bocca è agile e piacevole, senza pensieri direbbero a «Gomorra».

Attacca dolce, con tocchi di caramelle alla frutta e marshmallows, per poi farsi più secco e precisamente torbato, il che significa bordate di cenere e fumo. Che per gli adoratori di Ardbeg sono ambrosia quasi quanto i meme sulla finale dell'Inter per i tifosi di Milan e Juve...

Ardbeg Smokiverse, 48.3%, 110 euro