"Giardini Montanelli, più telecamere contro i vandali"

Il 17 marzo si celebreranno i 164 anni dall'Unità d'Italia e l'associazione Agiamo, che da tanto tempo si prende cura dei Giardini Montanelli, poserà una corona d'allora ai piedi della statua che rappresenta l'Italia Turrita. Il monumento è stato preso di mira (per l'ennesima volta) la notte tra il 23 e 24 gennaio, è stata ritrovata con un cestino dell'immondizia in testa e senza un braccio, già restaurato nel 2021 dall'Accademia di Brera. «Che cosa deve ancora succederle perché si decidano a installare una telecamera? Va messa al sicuro» l'appello dell'associazione che dopo l'episodio ha ricapitolato tutti i precedenti, dal cappio al collo al braccio sinistro amputato. Ora anche il Consiglio di Municipio 1 si è mosso, ha approvato nei giorni scorsi una mozione che chiede di installare una videocamera di fronte alla statua Italia Turrita e di attivarsi per prevenire altri atti vandalici, facendo una ricognizione sull'adeguatezza del sistema di illuminazione e videosorveglianza presenti all'interno dei Giardini e in particolare nei pressi del monumento e implementandoli se fosse necessario.

Il documento votato dal Municipio del resto sottolinea che l'Italia Turrita non è l'unico elemento all'interno del parco preso di mira dai vandali. Ricorda che i Giardini sono stati «più volte» teatro di danneggiamenti, come il «vetro sfondato presso la Scuola dell'infanzia e altre effrazioni ai danni dei wc pubblici e di alcune statue, quella alla memoria del giornalista Indro Montanelli oltre a quella in oggetto».

Ci aggiungono i problemi di spaccio e uso di droga, un aumento delle telecamere sarebbe utile insomma ad alzare in generale il livello della sicurezza in uno dei polmoni verdi del centro storico. La mozione impegna la giunta di Municipio a riferire entro tre mesi i risultati della ricognizione.