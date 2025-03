Il "giovane" Premio Strega: "Mostra il tuo talento"

Ascolta ora 00:00 00:00

Metti in «Mostra il tuo talento». L'invito è rivolto ai ragazzi, studenti delle scuole superiori. E suona così: «Ti chiediamo di raccontarci con il mezzo che preferisci quella dote innata che senti che ti valorizza, che ti risulta semplice ma che non è affatto semplice per tutti». Il «talento», appunto che, etimologicamente, a che fare con la bilancia, il peso, e il valore. Era infatti il nome di una moneta che cambiava valore rispetto al peso e al metallo con cui era stata forgiata. «Pensiamo che quello che sappiamo fare meglio sia quello che ha più valore, più riconoscimento, abbia un fine e un'utilità». A dirlo, anzi a scriverlo, l'organizzazione del Premio Strega, il prestigioso premio letterario. Il contest nasce dalla collaborazione tra il Premio Strega e l'Agenzia per il Lavoro Openjobmetis SpA che ogni giorno, ascolta le storie dei candidati, inclusi i più giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro senza esperienza.

Il contest è aperto agli studenti delle scuole superiori che potranno concorrere con racconti scritti o grafici, fotografie, brani musicali, video o altre forme d'espressione che corrispondano al proprio vissuto e alle proprie esperienze e aspirazioni. C'è tempo fino a martedì (18 marzo) per iscriversi al concorso. Basta accedere all'apposita sezione del Premio Strega Giovani (al link: https://premiostrega.it/PS/contest-mostra-il-tuo-talento/).

I materiali dovranno essere inviati, contestualmente o successivamente, alla mail contest@fondazionebellonci.it entro le ore 12 di venerdì 11 aprile 2025. La premiazione si svolgerà a fine maggio, nella scuola dello studente o della studentessa vincitrice. Openjobmetis premierà sia il vincitore o la vincitrice con una gift card La Feltrinelli del valore di 500 euro, sia la scuola che riceverà una donazione per un valore di mille euro da spendere in attrezzature scolastiche. La classe del vincitore o della vincitrice riceverà, inoltre, una «Lezione d'autore»: un ospite d'eccezione terrà una masterclass a proposito del proprio talento.

«Sostenere il talento significa accompagnare le persone nel loro percorso, offrire strumenti per comprendere e affrontare il domani afferma Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis - Crediamo

fortemente nel valore della cultura e del pensiero critico, elementi necessari a formare cittadini e professionisti consapevoli. Per questo siamo entusiasti di affiancare un premio che celebra le storie e chi le racconta».