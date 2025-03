Giovani talenti, con 788 borse di studio premiati gli studenti milanesi e brianzoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Il merito, l'impegno e il talento dei giovani studenti milanesi e brianzoli dalle scuole medie all'università, sono stati premiati al Teatro degli Arcimboldi con le 788 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri e da Manageritalia Lombardia. Concludendo così il road show in sei tappe che ha visto Manageritalia rivolgersi a 1.146 giovani meritevoli in tutte le province lombarde (51 a Bergamo; 61 a Brescia, Cremona e Mantova; 64 a Como, Lecco Sondrio; 56 a Pavia e Lodi; 73 a Varese, mentre 54 sono state destinate a orfani e non associati). A consegnare ieri i riconoscimenti Paolo Scarpa, presidente Manageritalia Lombardia con il segretario generale Sonia Rausa, Antonella Portalupi presidente del Fondo Mario Negri e Antonietta Mura presidente Cfmt. «Sostenere i giovani talenti con borse di studio è un investimento fondamentale per il futuro del nostro territorio e dell'intera nazione - ha detto Scarpa - Questi giovani, con il loro entusiasmo, creatività e determinazione, sono le risorse umane ed economiche di domani. Offrire loro opportunità di crescita e formazione significa non solo valorizzare il loro potenziale, ma garantire uno sviluppo sostenibile e innovativo alla nostra comunità È nostro dovere, come manager e cittadini riconoscere e supportare il talento emergente, affinché possa diventare il motore del cambiamento e della crescita».

Per Portalupi «le borse di studio permettono ai giovani di accedere a un'istruzione di qualità, sviluppare competenze avanzate e realizzare i propri sogni. Così creiamo un ambiente fertile per la nascita di nuove idee e soluzioni, capaci di affrontare le sfide globali e di contribuire al progresso sociale ed economico».