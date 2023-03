Il Giro ricorda Doris con una "pedalata"

Quarantotto salite. Tredici di prima categoria, 18 di seconda, le rimanenti di terza e quarta. Cima Coppi il Colle del Gran San Bernardo che sarà anche l'ascesa a più lunga con i suoi 34 chilometri e salite che hanno fatto (e continueranno a fare) la storia del ciclismo come le tre Cime Lavaredo, il Giau, il Bondone, il Gran Sasso. Il Giro sale e si tinge d'azzurro perchè sarà questo, anche nel 2023, il colore della maglia che indosserà il leader della classifica riservata agli scalatori. Banca Mediolanum ha annunciato un paio di giorni fa a Milano il rinnovo della storica sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna con il Giro.

«Con grande piacere rinnoviamo oggi la sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna per altri tre anni - ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum -. Siamo molto affezionati a questa maglia e chi merita di indossarla dimostra una forza d'animo e un coraggio unici. Mi piace ricordare che coraggio significa con il cuore, significa mettercela tutta sfidando l'incerto e mettendo da parte le paure. Questi sono i valori che ci legano al mondo del ciclismo e al Giro d'Italia. Sono le caratteristiche che devono avere i campioni che si contendono la nostra Maglia Azzurra». Un matrimonio che continua quindi e che cementa una collaborazione che ormai dura da vent'anni: «Banca Mediolanum fa parte di diritto della famiglia del Giro ed è molto più che un partner storico- ha spiegato Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup- La famiglia Doris, dal padre Ennio al figlio Massimo, ha individuato nella Corsa Rosa un veicolo molto efficace per comunicare e incontrare i suoi clienti. E questa scelta ha funzionato perché è diventata l'azienda più longeva della storia del Giro con i suoi 21 anni di sponsorizzazione e sarà ancora al nostro fianco per un futuro tutto da scrivere sulle strade del Giro».

Tra gli ospiti sono intervenuti i grandi campioni del passato e storici testimonial di Banca Mediolanum: Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Francesco Moser e Gianni Motta. La squadra in Maglia Azzurra di Banca Mediolanum si arricchisce, a partire da quest'anno, della presenza di una campionessa: Dalia Muccioli, ex ciclista su strada. Non solo. Si rinnova infatti anche l'appuntamento con un evento speciale del Giro targato Mediolanum: la seconda edizione della pedalata in ricordo di Ennio Doris, che si terrà domenica 21 maggio con partenza dall'headquarter della Banca a Basiglio con un primo arrivo intermedio a Cassano d'Adda per poi tagliare la linea del traguardo della tappa di Bergamo.

ARuz